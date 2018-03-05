"КомпАс". Психолог рассказал, как не стать жертвой домогательств

Обидчик заранее выбирает потенциальную жертву, рассказал в эфире радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов. Есть несколько приемов, как пресечь сексуальные домогательства.

Второго марта комиссия Госдумы по этике получила письмо продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук с обвинениями в домогательствах в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Жалобу обещали рассмотреть, но после президентских выборов в России. Первого марта комиссия также получила жалобу от Ксении Собчак с просьбой проверить данные о домогательствах со стороны Слуцкого. Ранее несколько женщин-журналистов обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Среди них – заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе. Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина отреагировала на ситуацию и пообещала включить пункт об ответственности за сексуальные домогательства в законопроект о равных правах мужчин и женщин. Документ был принят в первом чтении в 2003 году, второго чтения до сих пор не было.

Стать жертвой домогательств может любой человек независимо от пола и склада характера, считают эксперты. Тем не менее, есть некоторые нюансы, на которые потенциальный обидчик обращает особое внимание. В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как защититься от харассмента.

"Чтобы уберечь себя, нужно владеть навыками самообороны. А если серьезно, то понимание как можно себя физически защитить – это всегда хорошо, но поведение жертвы в основном проявляется задолго до того момента, когда двое оказываются в замкнутом пространстве. Преследователь следит за жертвой, он вычисляет ее по минимальным невербальным жестам, поведению, мимике, интонации, голосу, то есть он какое-то время присматривается. Если это мужчина, который наблюдает за девушкой, и он видит, что она не сможет дать отпор или подчиняется его авторитету, его образу. Так часто бывает, когда девушка не может дать отпор взрослому – папе или дедушке на агрессивные действия – и потом она не способна защитить себя в другой обстановке, потому что такой архетип работает на уровне программы. Тогда нужно в первую очередь не бояться того, кто перед вами. Это легко говорить, но сложно не испытывать этой эмоции. Есть три вида нашей психологической реакции в экстремальной ситуации. Это испуг, и мы хотим убежать. Вторая реакция – это оцепенение. А третье – мы можем начать агрессивно противодействовать. Последняя форма может быть выражена в некой словесной атаке, резкий голос, выставленная вперед рука, определенные жесты, запрещающие приближаться. Нужно применять сначала слово, второе – жест или действие, третье – активные действия: попытаться вырваться, убежать, крикнуть, что-то внезапно спросить. Есть очень много техник, которые позволят сбить этот накал и настрой насильника. Главное – нарушить алгоритм поведения и сбить насильника с толку", – сказал Артур Гараганов.

Мнения экспертов насчет того, нужен ли в России закон об ответственности за домогательства, разделились. Артур Гараганов полагает, что общество не подготовлено к таким мерам.

"Мне кажется, для этого наша ментальность должна быть немножко другой. Мы ловим время от времени вот эти зарубежные тенденции, подхватывая известные тренды, пытаемся их инсталлировать на нашей почве. На самом деле, к идее – запустить такой закон, который бы регулировал эти отношения – мне кажется, сейчас сама социальная среда не готова. Потому что люди привыкли поступать определенным образом, это уже привычка. Как вести себя в обществе, до кого-то дотронуться, просто говорить пренебрежительно или, вообще, у нас многие говорят матом… Можно ли эти отношения регулировать на уровне слов, на уровне прикосновений, как это все должно представляться..?", – поделился своим мнением Артур Гараганов.

"КомпАс". Психолог рассказал, как не стать жертвой домогательств Your browser does not support HTML5 audio

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