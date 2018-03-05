"Российская летопись". Император Александр III: Европа может подождать

Впервые после вековых ошибок Россия при Александре III нашла ярко выраженную национальную политику по отношению к иностранным державам. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Десятого марта 1845 года родился император Александр III. В его царствование Россия не вела ни одной войны. За это монарх получил официальное звание "Миротворец". О личности Александра III и его правлении – рассказы современников и историков.

Обучение Александра началось с восьмилетнего возраста и продолжалось двенадцать лет. Обязательный перечень уроков был таков: Закон Божий, всеобщая история, русская история, математика, география, русский язык, гимнастика, фехтование, языки. Учителями были лучшие люди России: историк профессор Сергей Михайлович Соловьев, филолог профессор Федор Иванович Буслаев, академик Яков Карлович Грот, генерал Михаил Иванович Драгомиров, профессор Константин Петрович Победоносцев. Александр хорошо знал немецкий, французский и английский языки, но в общении пользовался только русским.

Великого князя Александра готовили к военной карьере и не предполагалось, что он будет править государством. Однако в апреле 1865 года в Ницце от туберкулеза умер его старший брат – наследник престола цесаревич Николай Александрович.

Император Александр III обладал всеми качества крупного администратора. Убежденный сторонник здоровой национальной политики, поклонник дисциплины, настроенный к тому же весьма скептически, он вступил на престол предков, готовый к борьбе. Он слишком хорошо знал придворную жизнь, чтобы не испытывать презрения к бывшим сотрудникам своего отца, а его основательное знакомство с правителями современной Европы внушило ему вполне обоснованное недоверие к их намерениям. Александр III считал, что большинство русских бедствий происходило от неуместного либерализма нашего чиновничества и от исключительного свойства русской дипломатии поддаваться всяким иностранным влияниям.

Отец Александра III, император Александр II, был последний государь, который любил церемониал и придворную пышность. Был ли император прав, придерживаясь церемониала, как во времена "незабвенной матушки Екатерины"? В простонародье его не порицали, блеском двора гордились. Жалели, наоборот, что его сын Александр III замкнулся в Аничковом дворце и Гатчине и упростил царский образ жизни, отказался от пышности. "Отрезал себя от народа", как говорили тогда. За строгую экономию в обиходе императора не хвалили. Народу она была непонятна.

Внешностью, характером, привычками и самим складом ума Александр III мало походил на своего отца. Император отличался высоким – 193 сантиметра – ростом. В юности он обладал исключительной силой — пальцами гнул монеты и ломал подковы. С годами сделался тучным и громоздким, но и тогда, по свидетельству современников, в его фигуре было что-то грациозное.

Наступили дни "черной реакции", уверяли сотрудники покойного императора. Но биографии новых министров Александра III опровергали это предвзятое мнение. Князь Хилков, назначенный министром путей сообщения, провел полную приключений молодость в Соединенных Штатах, работая в качестве простого рабочего на рудниках Пенсильвании. Министр финансов профессор Вышнеградский пользовался широкой известностью за свои оригинальные экономические теории. Ему удалось привести в блестящее состояние финансы Империи и немало содействовать росту промышленности страны. Заслуженный герой русско-турецкой войны генерал Ванновский был назначен военным министром. Адмирал Шестаков, высланный Александром II за границу за беспощадную критику нашего военного флота, был вызван в Петербург и назначен морским министром. Новый министр внутренних дел граф Толстой был первым русским администратором, сознавшим, что забота о благосостоянии сельского населения России должна быть первой задачей государственной власти.

Витте, бывший скромным чиновником управления Юго-Западных железных дорог, обязан своей головокружительной карьерой прозорливости Александра III, который назначил его товарищем министра.

Назначение Гирса, тонко воспитанного, но лишенного инициативы человека на пост министра иностранных дел вызвало немалое удивление. Но Александр III только усмехался. Охотнее всего он предпочел бы быть самолично русским министром иностранных дел. Но так как он нуждался в подставном лице, то выбор его пал на такого чиновника, который мог бы следовать намеченному им курсу, смягчая резкие выражения царя изысканным стилем дипломатических нот. Последующие годы доказали несомненный ум Гирса. Ни один "международный властитель дум и сердец" не мог смутить Гирса в его точном исполнении приказаний императора. И, таким образом, впервые после вековых ошибок, Россия нашла ярко выраженную национальную политику по отношению к иностранным державам.

Сформировав Совет министров и выработав новую политическую программу, Александр III обратился к важному вопросу обеспечения безопасности царской семьи. Он разрешил его единственным логическим способом – переехав на постоянное жительство в Гатчинский дворец. Что же касается его государственной работы, то она только выиграла от расстояния, отделявшего Гатчину от Петербурга. Это расстояние дало императору предлог для того, чтобы сократить, елико возможно, обязанности по представительству, а также уменьшить количество визитов родственников.

Мы обязаны британскому правительству тем, что Александр III очень скоро выказал всю твердость своей внешней политики. Не прошло и года по восшествии на престол, как произошел серьезный инцидент на русско-афганской границе. По наущению Англии, которая со страхом взирала на рост русского влияния в Туркестане, афганцы заняли русскую территорию по соседству с крепостью Кушка. Командир военного округа телеграфировал императору, испрашивая инструкций. "Выгнать и проучить как следует", – последовал лаконичный ответ из Гатчины. Афганцы и их британские инструкторы постыдно бежали, преследуемые несколько десятков верст нашими казаками.

Британский посол получил предписание выразить Петербургу резкий протест и потребовать извинений.

– Мы этого не сделаем, – сказал Александр III-й и наградил генерала Комарова, начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия. – Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию, – заявил Государь.

Гирс задрожал.

– Ваше Величество, это может вызвать вооруженное столкновение с Англией.

– Хотя бы и так, – ответил император.

С "туманного Альбиона" пришла новая угрожающая нота. В ответ на нее царь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. Это распоряжение было актом высшей храбрости, ибо британский военный флот превышал наши морские силы по крайней мере в пять раз.

Прошло две недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения русско-афганского инцидента.

Европа начала смотреть другими глазами в сторону Гатчины. Молодой русский монарх оказался лицом, с которым приходилось серьезно считаться в Европе.

Виновницей второго инцидента оказалась Австрия. Венское правительство пыталось активно помешать усилению влияния России на Балканах.

На большом обеде в Зимнем дворце, сидя напротив царя, австрийский посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос. Царь делал вид, что не замечает его раздраженного тона. Посол разгорячился и даже намекнул на возможность, что Австрия мобилизует два или три корпуса. Не изменяя полунасмешливого выражения, Александр III-й взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору австрийского дипломата:

– Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами, – спокойно сказал царь…

Во всем свете у нас только два верных союзника, любил говорить Александр III своим министрам: наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.

Поэтому больше всего он жаждал мира, сто лет ненарушимого мира. Только открытое нападение на Россию заставило бы Александра участвовать в войнах. Горький опыт XIX века научил царя, что каждый раз, когда Россия принимала участие в борьбе каких-либо европейских коалиций, ей приходилось впоследствии лишь горько об этом сожалеть. Александр I спас Европу от Наполеона и следствием этого явилось создание на западных границах Российской империи могучих и часто враждебных нам Германии и Австро-Венгрии. Николай I послал русскую армию в Венгрию для подавления революции 1848 года и восстановления династии Габсбургов на венгерском престоле, и в благодарность за эту услугу император Франц-Иосиф потребовал себе политических компенсаций за свой нейтралитет во время Крымской войны.

Александр II остался в 1870 году, во время франко-прусской войны, нейтральным, сдержав таким образом слово, данное германскому императору Вильгельму. А восемь лет спустя на Берлинском конгрессе Бисмарк всячески старался лишить Россию плодов ее побед над турками.

Поэтому Александра III не было никаких иллюзий и дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов, он, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касалось благосостояния 130 миллионов населения России.

Однажды, когда Александр III удил рыбу в своей загородной резиденции, ему доложили, что в Петербурге его аудиенции ожидают иностранные послы. На это Александр спокойно сказал: когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать.

Александр III был незлым и обладал неплохим чувством юмора, о чем говорит, в частности, курьезный случай. Однажды некий солдат Орешкин напился в кабаке и начал буянить. Его пытались урезонить, указывая на висевший в кабаке портрет императора, но солдат в ответ заявил: "А плевал я на вашего государя императора!". Его арестовали и завели было дело об оскорблении царствующей особы, но Александр III, познакомившись c делом, остановил ретивых чиновников. А на папке начертал: "Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал".

Императору пришлось по необходимости доказать свою недюжинную силу во время катастрофы императорского поезда 29 октября 1888 года. У станции Борки под Харьковом поезд сошел с рельсов. Много человек погибло. Бросились разыскивать императорскую семью. Александр III, его жена Мария Федоровна с детьми и свитой находились в момент катастрофы в вагоне-столовой, который был полностью разрушен: без колес, со сплюснутыми и разрушенными стенами. Вагон полулежал на левой стороне насыпи. После первого толчка пол в вагоне провалился и все оказались на насыпи под нависшей крышей вагона, которая должна была вот-вот рухнуть. И Александр III, словно атлант, до тех пор держал на плечах эту крышу, пока семья и другие пострадавшие не выбрались из-под обломков.

Однако уже вскоре после этого происшествия император стал жаловаться на боли в пояснице. Доктора после осмотра Александра пришли к выводу, что страшное напряжение сил положило начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. Государь все чаще чувствовал себя нездоровым. Цвет лица его стал землистым, пропал аппетит, плохо работало сердце. В октябре 1894 года он скоропостижно скончался…

Историк Василий Осипович Ключевский откликнулся на смерть Александра III следующими словами: "Прошло 13 лет царствования императора Александра III, и чем торопливее рука смерти спешила закрыть его глаза, тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования. Наука отведет императору подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии. Он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уж нет, Европа поняла, чем он был для нее".

Британский премьер лорд Розбери в речи, посвященной Александр III, сказал: "Правда и мир были его лозунгом. Император не был ни Цезарем, ни Наполеоном. Но если мир может гордиться не менее великими победами, чем война, то бесспорно, что русский Император будет пользоваться такою же славою, какая выпала на долю Цезаря и Наполеона. Все единогласно утверждают, что его личность и характер обеспечивали Европе мир".

Уже намного позднее граф Витте в своих воспоминаниях тоже весьма высоко отзывался об Александре III. И слова Витте тем ценнее, что его записки предназначались для печати лишь после его смерти. Он дал такую характеристику императору: "У Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин – это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин — это был образцовый начальник и образцовый хозяин… был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников никогда не встречал того чувства уважения к государственной копейке, которым обладал император… Он умел внушить за границею уверенность, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не затеет никакой авантюры… У Александра III никогда слово не расходилось с делом. То, что он говорил – было им прочувствовано, и он никогда уже не отступал от сказанного им… Император Александр III был человек чрезвычайно мужественный".

Что касается недостатков правления Александра III… Я их намеренно не привожу здесь. И вот по какой причине. Императора столько ругали советские историки, что нет нужды повторять их зады. Кому интересно – пусть откроет любой старый учебник истории СССР. Но, на мой взгляд, Александр III – один из лучших правителей в истории России. А еще: Алексей Михайлович, Екатерина II, Александр I, Александр II…

В этом выпуске вы также услышите:

– Усмиритель московского "чумного бунта" 1771 года Петр Дмитриевич Еропкин.

"Российская летопись". Император Александр III: Европа может подождать Your browser does not support HTML5 audio

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