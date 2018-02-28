"Мастера": Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново: театр – это наш дом

О любимых театральных площадках, дружбе с Дмитрием Хворостовским, о Мастерах в своей жизни, любви к пельменям, а также о том, почему хотят чаще выступать в России, рассказывают Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново.

"Мастера": Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново: театр – это наш дом Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": звезды мировой оперной сцены Екатерина Сюрина и Чарльз Кастроново.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.