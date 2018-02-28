"Визави с миром". Вероника Крашенинникова о "войне" Запада против России

Об актуальных вопросах мировой политики в эфире программы "Визави с миром" на радио Sputnik рассказывает политолог, член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова.

"Визави с миром". В.Крашенинникова о "войне" Запада против России. Часть 1. Your browser does not support HTML5 audio

Речь, в частности, идет о новых тенденциях в европейской политике в связи с выходом Великобритании из ЕС, о том, чего можно ожидать от нового коалиционного правительства в Германии, есть ли у Франции силы и возможности стать новым лидером Евросоюза, реально ли обострение отношений между США и Европой.

Кроме того, гость программы ответит на вопросы о том, насколько эффективна финансово-экономическая война, развернутая Западом против России, возможно ли снятие санкций Евросоюза в отношении РФ в 2018 году, об Олимпийских играх в Корее, российско-итальянских отношениях и развитии отношений США с Латинской Америкой.

"Визави с миром". В.Крашенинникова о "войне" Запада против России. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

: политолог, член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова.

Ведущий: Армен Оганесян.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!