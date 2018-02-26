Захватывающие детективы Дэвида Болдаччи, жуткая и завораживающая мистическая драма "Аннигиляция", нашумевшая исповедь киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома?", а также история авиации и секреты Арктики для читателей помладше – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Детективы Дэвида Болдаччи и другие "мужские" новинки Your browser does not support HTML5 audio

– Книжное неравенство: книжки для мальчишек и истории для девчонок

– Исповедь киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома"

– "Аннигиляция" Джеффа Вандермеера – книга, заворожившая Стивена Кинга.

Участники:

–Евгений Соловьев, главный редактор отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо";

–Екатерина Каширская, издатель, психолог.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Между 23 февраля и 8 марта многие составляют списки книжных подарков для мужчин и женщин. Я тоже решила поделиться своими рекомендациями и пригласила в студию главу отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо" Евгения Соловьева поговорить о детективах Дэвида Болдаччи (David Baldacci).

У нас книги Болдаччи начали издавать в прошлом году, но автор в детективном жанре отнюдь не новичок. Он практически "классик остросюжетной литературы", и его тридцать с лишним книг проданы в 85 странах общим тиражом более 130 миллионов экземпляров. Еще про Болдаччи известно, что его книги любит экс-президент США Билл Клинтон и что писатель входил в список самых красивых людей планеты (правда, это было давно – аж в 1997 году).

Ни один из этих фактов не является убедительной причиной прочесть детективы Болдаччи. Потому что на самом деле причина только одна – Амос Декер. Двухметровый экс-полицейский, который после жестокой смерти жены и дочери упал на самое дно, а потом кое-как взял себя в руки и занялся частным сыском. Среди коллег-детективов он встанет где-то между Кормораном Страйком и Харри Холе. Амос Декер – такой же огромный, довольно агрессивный бунтарь с кучей проблем, обостренной интуицией и умением анализировать самые безумные ситуации. Главное профессиональное оружие Декера, его козырь и проклятье – феноменальная память. Откуда у него этот дар, написано в аннотации к каждому романов цикла, поэтому, если я расскажу, это не будет считаться спойлером.

В юности Амос Декер был подающим надежды футболистом, но получил на поле страшную травму – от сильнейшего удара мячом по голове Декер едва не умер. А выжив, стал видеть жизнь в новом цвете. Буквально. В его диагнозе два латинских слова, которые означают, что он никогда и ничего не забывает и время от времени в его восприятие вторгаются цвета. Когда Декер повзрослел, он пришел работать в полицию, и там его абсолютная память очень пригодилась. Но после страшного убийства близких Амос Декер готов отдать все, что угодно, лишь бы научиться забывать.

В этом выпуске программы о романах Дэвида Болдаччи, а также о жуткой и завораживающей книге Джеффа Вандермеера "Аннигиляция" и нашумевшей исповеди киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома?" в изложении Чарльза Брандта рассказывает Евгений Соловьев, главный редактор отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо".

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этом же выпуске мы обсудили книжные подарки для читателей помладше. И поговорили с психологом и издателем, директором издательства "Пешком в историю" Екатериной Каширской о том, что предложить к 23 февраля мальчишкам, и о том, существует ли еще разница между книжками для мальчиков и девочек. Подробно рассказываем о книге "Невероятные самолеты" шведского писателя Андерса Нюберга об истории летательных аппаратов от первых планеров до новейших изобретений, а также о "Книге холода, льда и снега" из серии "мир вокруг нас".

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