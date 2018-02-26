РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Детективы Дэвида Болдаччи и другие "мужские" новинки

15:2326.02.2018
(обновлено: 15:24 26.02.2018)
0280
Захватывающие детективы Дэвида Болдаччи, жуткая и завораживающая мистическая драма "Аннигиляция", нашумевшая исповедь киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома?", а также история авиации и секреты Арктики для читателей помладше – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Детективы Дэвида Болдаччи и другие "мужские" новинки
Также в программе: 

–  Книжное неравенство: книжки для мальчишек и истории для девчонок

–  Исповедь киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома"

–  "Аннигиляция" Джеффа Вандермеера –  книга, заворожившая Стивена Кинга.

Участники:

–Евгений Соловьев, главный редактор отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо";

–Екатерина Каширская, издатель, психолог.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

_______________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Между 23 февраля и 8 марта многие составляют списки книжных подарков для мужчин и женщин. Я тоже решила поделиться своими рекомендациями и пригласила в студию главу отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо" Евгения Соловьева поговорить о детективах Дэвида Болдаччи (David Baldacci)

У нас книги Болдаччи начали издавать в прошлом году, но автор в детективном жанре отнюдь не новичок. Он практически "классик остросюжетной литературы", и его тридцать с лишним книг проданы в 85 странах общим тиражом более 130 миллионов экземпляров. Еще про Болдаччи известно, что его книги любит экс-президент США Билл Клинтон и что писатель входил в список самых красивых людей планеты (правда, это было давно – аж в 1997 году). 

Ни один из этих фактов не является убедительной причиной прочесть детективы Болдаччи. Потому что на самом деле причина только одна –  Амос Декер. Двухметровый экс-полицейский, который после жестокой смерти жены и дочери упал на самое дно, а потом кое-как взял себя в руки и занялся частным сыском. Среди коллег-детективов он встанет где-то между Кормораном Страйком и Харри Холе. Амос Декер – такой же огромный, довольно агрессивный бунтарь с кучей проблем, обостренной интуицией и умением анализировать самые безумные ситуации. Главное профессиональное оружие Декера, его козырь и проклятье – феноменальная память. Откуда у него этот дар, написано в аннотации к каждому романов цикла, поэтому, если я расскажу, это не будет считаться спойлером. 

В юности Амос Декер был подающим надежды футболистом, но получил на поле страшную травму –  от сильнейшего удара мячом по голове Декер едва не умер. А выжив, стал видеть жизнь в новом цвете. Буквально. В его диагнозе два латинских слова, которые означают, что он никогда и ничего не забывает и время от времени в его восприятие вторгаются цвета. Когда Декер повзрослел, он пришел работать в полицию, и там его абсолютная память очень пригодилась. Но после страшного убийства близких Амос Декер готов отдать все, что угодно, лишь бы научиться забывать.

В этом выпуске программы о романах Дэвида Болдаччи, а также о жуткой и завораживающей книге Джеффа Вандермеера "Аннигиляция" и нашумевшей исповеди киллера мафии "Я слышал, ты красишь дома?" в изложении Чарльза Брандта рассказывает Евгений Соловьев, главный редактор отдела мужской остросюжетной прозы издательства "Эксмо".

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этом же выпуске мы обсудили книжные подарки для читателей помладше. И поговорили с психологом и издателем, директором издательства "Пешком в историю" Екатериной Каширской о том, что предложить к 23 февраля мальчишкам, и о том, существует ли еще разница между книжками для мальчиков и девочек. Подробно рассказываем о книге "Невероятные самолеты" шведского писателя Андерса Нюберга об истории летательных аппаратов от первых планеров до новейших изобретений, а также о "Книге холода, льда и снега" из серии "мир вокруг нас".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена