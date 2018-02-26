"Российская летопись": 200 лет первому памятнику Москвы.

Памятник Минину и Пожарскому и храм Василия Блаженного могли и не дожить до наших дней. Все решила реплика Сталина: "Лазарь, поставь на место!". Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двести лет назад, 20 февраля (ст. ст.) 1818 года, в Москве был торжественно открыт памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Мысль о его создании витала в воздухе еще в самом начале XIX века. В 1812 году в России готовились торжественно отметить двухсотлетний юбилей освобождения Москвы от польских захватчиков. Но, по воле судьбы, это удалось сделать лишь после изгнания из первопрестольной наполеоновских полчищ.

Автором памятника стал скульптор Иван Петрович Мартос – его проект высоко оценили как в Академии художеств, так и члены императорской фамилии. Это была сложная композиция. Князь Пожарский, еще не оправившийся от ран, изображен сидящим, левой рукой опирающийся на щит, а правой – принимающий меч полководца от Минина, стоящего с призывным жестом протянутой руки. Герои одеты в античные хитоны, русифицированные за счет изменения деталей. Остроконечный шлем Пожарского воспроизводит древнерусские образцы, а на щите вместо античной головы Горгоны – православный образ Спаса…

Изготовление модели было закончено в 1815 году. По ней известный петербургский литейщик Василий Екимов отлил памятник, на который ушло свыше 20 тонн бронзы.

Скульптурное изваяние было воздвигнуто на постаменте из красного гранита, на котором были укреплены барельефы, изображающие сцены сражения ополченцев и сбора народных пожертвований на борьбу с интервентами и собственными ворами. Интересно, что на одном из барельефов Мартос изобразил самого себя в виде безбородого мужчины, приведшего в ополчение двух своих сыновей. Надпись на постаменте гласит: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818"…

Памятник стал первым в Москве скульптурным монументом. Он легко вписался в ансамбль Красной площади и значительно обогатил его пластически. Император Александр I считал, памятник необходимо установить в центре площади. Однако, Мартосу удалось отстоять свою точку зрения – монумент был установлен у Торговых рядов лицом к Кремлю. При этом расположении движение руки Минина направлено вперед и вверх на твердыню Кремля и купол здания Сената, где тогда стояла статуя Георгия Победоносца – cвятого покровителя Москвы. Таким образом, скульптурная композиции ярко раскрывала идейную значимость подвига Минина и Пожарского.

После революции памятник был перемещен к храму Василия Блаженного. Не самый удачный выбор, прямо скажем. Во-первых, монумент теряется на фоне композиционно сложного Покровского собора. А во-вторых становится непонятным направление призывного жеста руки Минина. Он теперь указывает не на кремлевскую твердыню, а в неопределенную туманную даль… Впрочем, это направление хорошо знакомо нам по сотням монументов Ленина. Однако, следует заметить, самый человечный человек и вправду не знал куда ему вести изнемогающий якобы под пятой монархии пролетариат. Минин же с Пожарским знали. Доказательство тому – наипростейшее. Если провести опрос среди россиян, то о деятельности Ленина мнения разойдутся до диаметральных. В оценке же подвига Минина и Пожарского сойдется, скорее всего, подавляющее число опрошенных…

А вообще-то хорошо уже то, что памятник, как храм Василия Блаженного, уцелели. Сподвижник Сталина Лазарь Каганович, в то время первый секретарь Московского горкома партии, предлагал разобрать собор. По его словам, он мешал демонстрациям и парадам. Говорят, Каганович даже показывал Сталину макет площади, и при нем убрал макет храма. Но Сталин остановил его: "Лазарь, поставь на место!".

Это спасло и памятник Минину и Пожарскому. Чтобы он не мешал проезду военной техники, его передвинули к храму Василия Блаженного…

© Евгений Леонов Гравюра "Вид Кремля 18 века" художника Мишеля Франсуа Дамам-Демартре. На переднем плане - древнейшая церковь Спас на Бору.

Впрочем, Каганович наверстал упущенное. В частности, в 1933 году он одобрил снос в Кремле церкви Спаса на Бору. К "хозяину" Москвы с трудом пробились на прием знаменитый архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский, спасший от уничтожения не один десяток памятников древнерусского зодчества, и еще несколько известных деятелей искусства.

Но Каганович сразу взял, что называется, с места в карьер: "Почему вы против сноса этой рухляди? Вы что против Сталинского плана реконструкции Москвы?".

Барановский начал было объяснять: Спас на Бору – один из самых древних храмов Москвы, в его стенах бывал Дмитрий Донской…

"А кто такой Дмитрий Донской?" – прервал реставратора Каганович.

Вскоре после этого приема, храм Спаса на Бору был уничтожен, а на его месте, как говорят, был построен гараж для автомобиля Кагановича…

Впрочем, есть еще одна легенда. Во время прогулки или проезда по Кремлю Сталин наткнулся на разбросанную кучу дров у храма Спаса на Бору. Он коротко распорядился: "Убрать безобразие!". Испуганные подчиненные побоялись переспросить, что именно приказал убрать вождь. И, как всегда, решили перестраховаться: дрова убрали с глаз долой, а храм снесли…

Торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому состоялось 20 февраля (4 марта по нов. ст.) 1818 года. Оно сопровождалось парадом войск и превратилось в настоящий праздник. Памятник понравился москвичам и с тех пор стал одним из символов древней столицы.

В этом выпуске вы также услышите:

– Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.

– Легендарный московский врач Григорий Антонович Захарьин.

"Российская летопись": 200 лет первому памятнику Москвы. Your browser does not support HTML5 audio

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