О десятилетнем юбилее "Редакции Елены Шубиной", критериях выбора той или иной книги, современной русской прозе, а также о том, что является главным в профессии издателя – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Елена Шубина: литература – это территория свободы Your browser does not support HTML5 audio

программы: издатель, руководитель "Редакции Елены Шубиной" Елена Шубина.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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