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"Дневник читателя". 35 лучших романов XXI века и тайны Большого театра

18:4919.02.2018
(обновлено: 18:51 19.02.2018)
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Почему Ленин хотел уничтожить Большой театр, что сделали Плисецкие для кубинского балета и какие переводные романы эксперты выдвинули на премию "Ясная Поляна" – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". 35 лучших романов XXI века и тайны Большого театра
Также в программе: 

–  Новинки "Редакции Елены Шубиной" из первых рук.

Участники:

–Евгений Водолазкин, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна";

–Елена Шубина, редактор, издатель;

–Николай Александров, литературный критик; 

–Юлия Раутборт, глава отдела зарубежной прозы "Эксмо".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В студии "Дневника читателя" побывала редактор и издатель Елена Шубина, пожалуй, главный эксперт по современной русской литературе и глава "Редакции Елены Шубиной". Она рассказала о двух важных новинках: книге воспоминаний Азария Плисецкого "Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров" (автобиография знаменитого артиста балета, брата Майи Плисецкой, с уникальными фотографиями и ранее не публиковавшимися подробностями издается в Год балета в России) и интереснейшей работе известного культуролога Соломона Волкова "БОЛЬШОЙ ТЕАТР.  Культура и политика. Новая история".  

Подробности – в этом выпуске.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Ищете, что почитать? Могу посоветовать сразу 35 романов высочайшего качества – литературная премия "Ясная Поляна" объявила длинный список в номинации "Иностранная литература". Уже четвертый год эксперты –  литературные критики, издатели, переводчики – выдвигают значимые переводные романы XXI века, а жюри выбирает победителя, который по условиям премии должен лично приехать в Москву для получения награды. В 2015 году победила Рут Озеки с романом "Моя рыба будет жить", затем турецкий писатель-нобелиат Орхан Памук с напевной книгой о Стамбуле "Мои странные мысли".  А жюри последнего сезона отметило роман "Скромный герой" латиноамериканского классика Марио Варгаса Льосы. Кстати, книгу Льосы в прошлом году эксперты номинировали  прямо на церемонии оглашения лонг-листа отчаянным выкриком из зала – и попали прямо в сердце жюри. 

В новом премиальном списке аж 35 прекрасных романов. Правда, некоторые перекочевали из прошлогоднего списка: например, Джонатан Литтелл с его "Благоволительницами", Джонатан Франзен с "Безгрешностью", свежий нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро, которого, по слухам, едва не наградили в прошлом году, и писатель из Словении Драго Янчар

Но есть в длинном списке и книги совсем новые, буквально только что вышедшие на русском языке, и я очень советую вам обратить на них внимание.  Это, например,  роман нигерийской писательницы Чимаманды Адичи "Американха" о том, что чувствует образованный человек "третьего мира", оказавшись в США или в Лондоне, и что ждет его дома, если он решит вернуться. Так же в списке "Ясной Поляны" лауреат Букеровской премии Хан Ган с завораживающе красивым и пронзительным романом о внутренней свободе "Вегетарианка", кстати, первый южнокорейский роман в международной номинации. 

Выдвинуты на премию сразу две книги израильского классика Амоса Оза "Иуда" и "Фима", экзистенциальный роман Джонатана Фоера "Вот я" и совершенно новый роман Зэди Смит "Время Свинга", о нем на объявлении лонг-листа рассказала редактор Юлия Раутборт. Литературный критик Николай Александров номинировал Исабель Альенде с романом "Инес души моей". В России она незаслуженно малоизвестна, меж тем в литературно мире ее голос сравнивают с Маркесом.

Писатель и член жюри Евгений Водолазкин тоже имеет право номинировать важные зарубежные произведения. Он назвал  македонского автора Венко Андановского с книгой "Пуп земли" и поддержал роман "Ф" Даниэля Кельмана, которого номинировал Центр немецкой книги в Москве. 

Что касается меня, то я номинировала на "Ясную Поляну" две книги, о которых мы уже говорили подробно в "Дневнике читателя". Это удивительно написанный, тихий и в то же время затрагивающий очень серьезные и болезненные темы роман "История одиночества" ирландца Джона Бойна и мощная экзистенциальная драма и одновременно  роман-взросление Филиппа Майера  "Американская ржавчина".  Очень сильная книга, действие которой могло бы происходить и на постсоветском пространстве. 

Полный список номинации "Иностранная литература" можно найти на сайте премии. И это превосходная рекомендация значимых зарубежных романов, достойно переведенных на русский язык. Писатель-лауреат в этой номинации получит миллион двести тысяч рублей, а переводчик – полмиллиона. 

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