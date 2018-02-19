"Российская летопись": Елизавета Федоровна и разбуженные "бесы" Каляева

Семнадцатого февраля 1905 года террорист-эсер Иван Каляев убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
Вспомните статью Ленина "Памяти Герцена": Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями "Народной воли"…
Этот панегирик чудовищен, если вспомнить еще и то, что "герои"-народовольцы развернули в России неподдающийся описанию кровавый террор, жертвою которого, в том числе, пал император Александр II. Террор народовольцев, в свою очередь, "подхватили и расширили" эсеры. Именно боевая организация партии социал-революционеров совершила убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Главою боевиков был небезызвестный Борис Савинков, а непосредственным исполнителем стал Иван Каляев.
Однако через два дня Каляев все-таки совершил свое кровавое дело. Уже находясь в тюрьме, он вспоминал: "Я бросил бомбу с разбега, в упор, и был схвачен вихрем взрыва… Потом я увидел, в шагах пяти от себя, клочья великокняжеской одежды и обнаженное тело".
Вскоре Особым заседанием Сената Каляев был приговорен к смертной казни и повешен в Шлиссельбургской крепости. В последнем письме к соратникам по террору Каляев написал о вере в торжество социализма, который, как он верил, навеки покончит… с насилием!..
В Кремле, на месте взрыва, великому князю Сергею Александровичу был поставлен памятник. Он представлял собой высокий бронзовый с эмалью крест, исполненный художником Виктором Михайловичем Васнецовым. На кресте высечены строки из Библии: "Отче, отпусти им – не ведают бо, что творят".
Памятник после революции, конечно, снесли. Это не удивительно. Занимательно другое: в его сносе принял активное участие сам Ленин. Послушайте об этом строки воспоминаний: "Владимир Ильич ловко сделал петлю и закинул ее на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.
– А ну, дружно! – задорно скомандовал Владимир Ильич.
Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович и другие члены ВЦИК и Совнаркома впряглись в веревки, налегли, дернули – и памятник рухнул на булыжник"…
Памятник восстановили в 2017 году.
Когда Сергея Александровича убили, великая княгиня находилась поблизости. Услышав взрыв, она выбежала на улицу и увидела страшно изуродованный труп мужа. Плача, Елизавета Федоровна, сидела на коленях и обнимала его оторванную голову…
Она распустила весь свой двор, продала все драгоценности и устроила на вырученные деньги Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Она стала фактически монахиней. Сестры монастыря занимались благотворительной и медицинской работой и были хорошо известны всей Москве. Ныне Марфо-Мариинская обитель возращена церкви. Кстати, Покровский соборный храм был спроектирован Алексеем Викторовичем Щусевым. Тем самым, который через полтора десятка лет построит мавзолей Ленина.
В 1992 году Елизавета Федоровна была прославлена в лике святых Русской православной церкви.
Лев Толстой советовал художнику Репину написать картину о посещении великой княгиней Елизаветой Федоровной Каляева в тюрьме. Писатель очень тонко и глубоко прочувствовал весь символизм этой встречи – убийцы и самого близкого человека его жертвы… Но об этой встрече после.
Репин не написал, зато после революции это сделал его ученик Сварог. Картина называется "И.П. Каляев бросает бомбу в карету великого князя Сергея Александровича в Москве в 1905 году". Никаких душевных мук, сомнений и раскаяний. Только действие! Только революционный порыв к свободе, счастью и всеобщей гармонии!..
Через несколько дней после убийства мужа Елизавета Федоровна посетила в тюрьме его убийцу – Каляева. Опустилась перед ним на колени, подарила образок и крест, и сказала убийце: "великий князь прощает вас".
Каляев во время встречи выглядел подавленным и растерянным, бормотал что-то невнятное. А когда Елизавета Федоровна ушла, срочно запросил свидание со своим адвокатом Михаилом Мандельштамом, членом кадетской партии. Каляев кричал ему, что это провокация охранного отделения, что Елизавету Федоровну специально к нему подослали, чтобы его скомпрометировать. А Мандельштам его успокаивал: полноте, Иван Платонович! Великая княгиня никак не может быть агентом охранки. Просто она – дура-истеричка, "ограниченный и дегенеративный тип"…
В этом выпуске вы также услышите:
– Как был законодательно введен дипломатический иммунитет.
– Федор Иванович Толстой по прозвищу "Американец".
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