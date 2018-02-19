"Российская летопись": Елизавета Федоровна и разбуженные "бесы" Каляева

Вдова опустилась перед убийцей мужа на колени, за что адвокат обвиняемого назвал ее дурой-истеричкой… Историю самого громкого убийства первых лет ХХ века в Москве в программе радио Sputnik "Российская летопись" представит ее автор Владимир Бычков.

Семнадцатого февраля 1905 года террорист-эсер Иван Каляев убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Вспомните статью Ленина "Памяти Герцена": Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями "Народной воли"…

Этот панегирик чудовищен, если вспомнить еще и то, что "герои"-народовольцы развернули в России неподдающийся описанию кровавый террор, жертвою которого, в том числе, пал император Александр II. Террор народовольцев, в свою очередь, "подхватили и расширили" эсеры. Именно боевая организация партии социал-революционеров совершила убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Главою боевиков был небезызвестный Борис Савинков, а непосредственным исполнителем стал Иван Каляев.

Утром 17 февраля 1905 года Каляев с бомбой в руках ждал карету великого князя у здания Городской думы. Заметив карету, он бросился наперерез, поднял руку с бомбой и… увидел в свете фонарей сидящих рядом с Сергеем Александровичем жену и двух малолетних племянников. Рука Каляева опустилась, и карета проследовала к Большому театру, где был назначен детский утренник. Революция тогда еще не "созрела" до убийства детей…

Однако через два дня Каляев все-таки совершил свое кровавое дело. Уже находясь в тюрьме, он вспоминал: "Я бросил бомбу с разбега, в упор, и был схвачен вихрем взрыва… Потом я увидел, в шагах пяти от себя, клочья великокняжеской одежды и обнаженное тело".

Вскоре Особым заседанием Сената Каляев был приговорен к смертной казни и повешен в Шлиссельбургской крепости. В последнем письме к соратникам по террору Каляев написал о вере в торжество социализма, который, как он верил, навеки покончит… с насилием!..

В Кремле, на месте взрыва, великому князю Сергею Александровичу был поставлен памятник. Он представлял собой высокий бронзовый с эмалью крест, исполненный художником Виктором Михайловичем Васнецовым. На кресте высечены строки из Библии: "Отче, отпусти им – не ведают бо, что творят".

Памятник после революции, конечно, снесли. Это не удивительно. Занимательно другое: в его сносе принял активное участие сам Ленин. Послушайте об этом строки воспоминаний: "Владимир Ильич ловко сделал петлю и закинул ее на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон.

– А ну, дружно! – задорно скомандовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович и другие члены ВЦИК и Совнаркома впряглись в веревки, налегли, дернули – и памятник рухнул на булыжник"…

Памятник восстановили в 2017 году.

Когда Сергея Александровича убили, великая княгиня находилась поблизости. Услышав взрыв, она выбежала на улицу и увидела страшно изуродованный труп мужа. Плача, Елизавета Федоровна, сидела на коленях и обнимала его оторванную голову…

Она распустила весь свой двор, продала все драгоценности и устроила на вырученные деньги Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Она стала фактически монахиней. Сестры монастыря занимались благотворительной и медицинской работой и были хорошо известны всей Москве. Ныне Марфо-Мариинская обитель возращена церкви. Кстати, Покровский соборный храм был спроектирован Алексеем Викторовичем Щусевым. Тем самым, который через полтора десятка лет построит мавзолей Ленина.

© РИА Новости / РИА Новости Перейти в фотобанк Генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович (сидит справа), его супруга Елизавета Федоровна (2 слева) и Николай II (стоит слева). Дамы одеты по моде начала ХХ века. Фото 1903 года.

После прихода к власти большевиков Елизавета Федоровна отказалась покинуть Россию, продолжала заниматься подвижнической работой в своей обители. Но ее арестовали, увезли на Урал. В ночь на 18 июля 1918 года члены семьи Романовых, в том числе и Елизавета Федоровна, были сброшены живыми в шахту недалеко от Алапаевска. Шахту забросали гранатами. Но Елизавета Федоровна и князь Иван Константинович упали на неглубокий уступ – и остались живы. Великая княгиня разорвала свою одежду и перевязала раны князя. Окрестные крестьяне рассказывали, что несколько дней из шахты доносилось пение молитв…

В 1992 году Елизавета Федоровна была прославлена в лике святых Русской православной церкви.

Лев Толстой советовал художнику Репину написать картину о посещении великой княгиней Елизаветой Федоровной Каляева в тюрьме. Писатель очень тонко и глубоко прочувствовал весь символизм этой встречи – убийцы и самого близкого человека его жертвы… Но об этой встрече после.

Репин не написал, зато после революции это сделал его ученик Сварог. Картина называется "И.П. Каляев бросает бомбу в карету великого князя Сергея Александровича в Москве в 1905 году". Никаких душевных мук, сомнений и раскаяний. Только действие! Только революционный порыв к свободе, счастью и всеобщей гармонии!..

Лев Толстой тоже ничего не написал. Зато писали другие. Борис Савинков, Леонид Андреев, Куприн, Блок – верно, по позыву сердца. А остальные уже после революции по заказу агитропа. Но как-то маловато получилось. Ну, поставили Каляеву памятник у входа в Александровский сад в рамках ленинского плана монументальной пропаганды. Но недолго простоял – материал монумента быстро раскрошился. Еще назвали в Москве улицу Каляевской. Теперь вернули дореволюционное название – Долгоруковская. На удивление мелковато как-то, жидковато для памяти пламенного революционера. А ведь из Каляева вполне можно было сделать какого-нибудь "масскультового" героя типа Чапаева или Корчагина…

Через несколько дней после убийства мужа Елизавета Федоровна посетила в тюрьме его убийцу – Каляева. Опустилась перед ним на колени, подарила образок и крест, и сказала убийце: "великий князь прощает вас".

Каляев во время встречи выглядел подавленным и растерянным, бормотал что-то невнятное. А когда Елизавета Федоровна ушла, срочно запросил свидание со своим адвокатом Михаилом Мандельштамом, членом кадетской партии. Каляев кричал ему, что это провокация охранного отделения, что Елизавету Федоровну специально к нему подослали, чтобы его скомпрометировать. А Мандельштам его успокаивал: полноте, Иван Платонович! Великая княгиня никак не может быть агентом охранки. Просто она – дура-истеричка, "ограниченный и дегенеративный тип"…

В этом выпуске вы также услышите:

– Как был законодательно введен дипломатический иммунитет.

– Федор Иванович Толстой по прозвищу "Американец".

"Российская летопись": Елизавета Федоровна и разбуженные "бесы" Каляева Your browser does not support HTML5 audio

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!