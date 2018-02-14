Об истории волонтерства в России, системном волонтерстве для пожилых людей, форуме серебряных волонтеров, а также о том, как можно помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Анна Юрпольская: настоящее дело объединяет людей Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": руководитель проекта "Волонтеры Москвы 55+" Анна Юрпольская.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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