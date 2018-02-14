О ситуации в Сирии и стратегических интересах России на Ближнем и Среднем Востоке в эфире радио Sputnik рассказывает заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, востоковед Андрей Бакланов.

"Визави с миром". Андрей Бакланов о ситуации на Ближнем Востоке. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о Конгрессе национального диалога Сирии, недавно прошедшем в Сочи, о российско-израильских отношениях, "курдской" проблеме и курдских политических активистах на Ближнем Востоке, о последствиях "арабской весны", визите наследного принца Саудовской Аравии в Россию в декабре 2017 года и о том, возможно ли говорить о потеплении отношений между нашими странами. Кроме того, гость программы прокомментировал планы Анкары продолжить военную операцию в сирийском Идлибе, а также рассказал о российско-турецких отношениях и о том, что изменится в ближайшем будущем для российских туристов в Египте.

Гость программы: заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, востоковед Андрей Бакланов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

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