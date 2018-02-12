Эмма Гаджиева рассказала, как поддержать россиян в Пхенчхане

Спортсмены от России, которые поехали на Олимпиаду, прежде всего, заслуживают уважения. Мастер спорта по фигурному катанию, ведущая радио "Спорт.FM" Эмма Гаджиева в эфире радио Sputnik призвала избегать критики их решения.

Девятого февраля были торжественно открыты Зимние олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Участие в них принимают 84 страны, спортсмены из КНДР и Южной Кореи в некоторых видах спорта выступят единой сборной. Будут разыграны 102 комплекта медалей. 168 российских атлетов поборются за награды под нейтральным олимпийским флагом. С триколором команда может пройти на церемонии закрытия зимних Игр.

Российским спортсменам в Пхенчхане важно и нужно чувствовать поддержку не только болельщиков на стадионах, но и тех, кто следит за их выступлениями на родине. Однако важно не впадать в эмоциональные крайности, реагируя на успехи или неудачи атлетов, рассказала в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik мастер спорта по фигурному катанию, ведущая радио "Спорт.FM" Эмма Гаджиева.

© радио Sputnik Мастер спорта по фигурному катанию, ведущая радио "Спорт.FM" Эмма Гаджиева

"По крайней мере, не "переваливать" ни в плюс, ни в минус. Вот есть синдром болельщика, когда наши команды хоккейные побеждают, начинается, мол, вот мы лучшие, я так и знал, мы победим… А стоит следующую игру в группе, которая не имеет никакого особого значения, проиграть, и сразу, мол, так и знал, руки-крюки… Раньше как – пока до спортсмена дойдет слух, а сейчас же можно сообщение личное написать!"

Эмма Гаджиева отметила, что можно со многими спортсменами общаться в соцсетях и напрямую их поддержать.

"Мне кажется, будет приятно, если в комментариях под их фотографиями, если вы такой общительный, лучше писать всем спортсменам что-то приятное, что вы их поддерживаете. Что в любом случае вы им рады, что вы ими гордитесь. А то у нас то предателями назовут, зачем поехали, то еще что-то… Я бы им сказала, что мы их любим, ждем дома, будем рады их встретить в аэропорту, как мы обычно это делаем, с флагами, песнями, плясками, объятиями и с хорошими статьями о том, как они выступали в Корее. Желаю им не прыгать выше головы, а показать все, на что они способны. Чтобы каждый из них, сидя в самолете, на взлетно-посадочной полосе, улетая домой, себе лично сказал: вот я сделал все, что от меня зависело. Я молодец".

Эмма Гаджиева рассказала, как поддержать россиян в Пхенчхане Your browser does not support HTML5 audio