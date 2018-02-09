"Российская летопись": врагу не сдается наш гордый "Варяг"

Командир "Варяга" Руднев сказал матросам: "Помните, что у русских слова "сдаваться" нет! Сдаваться позволительно только при игре в шахматы". О подвиге "Варяга" и "Корейца" в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Девятого февраля 1904 года в неравном сражении с японской эскадрой близ корейского порта Чемульпо геройски погибли два русских корабля – "Варяг" и "Кореец".

Войны почти всегда начинаются внезапно… Туманным утром 9 февраля 1904 года экипажи крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", увидев на внешнем рейде порта Чемульпо японскую эскадру, не знали, что накануне вражеский флот уже торпедировал русские броненосцы "Ретвизан" и "Цесаревич". Поэтому командиры, напутствуя матросов, говорили: "На вашу долю выпало первым засвидетельствовать свою любовь к Отечеству". Они были не первыми и, к сожалению, не последними…

Япония же, стремившаяся к экспансии в Корее и части Китая, готовилась к войне давно. И в этом ей усердно помогали Англия и Германия. Японская армия была фактически создана и обучена германскими офицерами. А флот, встретивший позднее эскадру Рожественского в Цусимском проливе, строился при деятельном участии немецких и британских кораблестроителей и адмиралов.

Не стоит также забывать, что с апреля 1904 года по июль 1905 Япония получила от Великобритании, Германии и США займы на сумму в полмиллиона долларов. Эти деньги покрыли половину японских расходов на войну с Россией.

Западные страны сознательно наращивали японский военный потенциал, потому что боялись усиления позиций России на Дальнем Востоке. Германия и Англия были и сами не прочь усилить свое влияние в дальневосточном регионе… "руками" Японии. Это напоминает лафонтеновскую басню об обезьяне, таскавшей коту из огня каштаны. Но, как бы то ни было, недаром же император Александр III не раз говорил своим министрам и сыну Николаю: "Помните, что в Европе друзей у России нет". Не было, как оказалось, их и на Дальнем Востоке.

© Фото : Public domain Русские миноносцы в гавани Порт-Артура. 1904 год

Поэтому туманным утром 9 февраля 1904 года "Варяг" и "Кореец" готовились к сражению, отвергая всякую мысль о сдаче противнику. Командир "Варяга" Всеволод Руднев сказал матросам: "Помните, что у русских слова "сдаваться" нет! Сдаваться позволительно только при игре в шахматы. Честь обязывает нас идти на прорыв "… Боцман крейсера даже запасся вторым кормовым флагом, дабы у японцев не было повода думать, что русские моряки сдаются.

Туман рассеялся, и русские корабли, снявшись с якоря, пошли в свой последний бой. Очевидец с одного из иностранных кораблей, находившихся в тот день в Чемульпо, вспоминал: "Варяг" шел вперед и казался колоссом, решившимся на самоубийство. Палубы всех судов были покрыты экипажами"… Эти очевидцы видели все, но не поняли главного: обдавая их дымом из труб, "Варяг" шел мимо этих ротозеев в бессмертие…

В этом выпуске вы также услышите:

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"Российская летопись": врагу не сдается наш гордый "Варяг" Your browser does not support HTML5 audio

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