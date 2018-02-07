2018 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. О развитии современного волонтерства в России, проектах Союза волонтерских организаций и движений, а также о том, кто такой волонтер, рассказывает Владимир Хромов.

"Мастера". Владимир Хромов: волонтеры меняют мир вокруг к лучшему Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор Союза волонтерских организаций и движений Владимир Хромов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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