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"Дневник читателя". Фанни Ардан: "писатели – это варвары"

12:4105.02.2018
(обновлено: 12:44 05.02.2018)
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Как актриса Фанни Ардан встречалась с русскими писателями, почему ее уволили из французского посольства в Лондоне и чем готовы платить за талант лучшие отечественные прозаики – в этом выпуске программы.

"Дневник читателя". Фанни Ардан: "писатели – это варвары"
Также в программе: 

–  Россия станет почетным гостем Парижского книжного салона

– Марина Степнова: "Все свои романы я написала на кухне"

Участники:

–Фанни Ардан, актриса;

–Сильви Берманн, посол Франции в России;

–Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по вопросам международного гуманитарного сотрудничества;

–Андрей Геласимов, писатель;

–Марина Степнова, писатель;

–Владислав Отрошенко, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

2018 год объявлен франко-российским годом языка и литературы. Официально он начнется в марте на книжном салоне в Париже, где Россия будет почетным гостем, рассказала на пресс-конференции госпожа Сильви Берманн, посол Франции в России. Французская актриса и режиссер Фанни Ардан, которая будет патронировать делегацию русских писателей в Париже, призналась, что для нее это большая честь – она страстная читательница и  поклонница русской литературы. 

"Я люблю писателей, потому что для меня настоящие писатели – это варвары, это состояние такой дикости, первозданности письма. Это определенное государство в государстве. И это единственное государство, которое может сопротивляться и держать удар. 

Я полюбила Россию благодаря литературе, которую начала читать в очень юном возрасте, около 15 лет. И когда я впервые попала в Россию  – это было ещё советское время – у меня было очень романтическое видение России. Я пыталась увидеть в каждом человеке князя Мышкина или Рогожина, я пыталась встретиться с Татьяной или с Евгением Онегиным. А теперь я думаю, что русская литература позволила мне сэкономить время. Литература помогает сократить время в отношениях между странами. Книга – это как бутылка, брошенная в море. Писатель пишет не для того, чтобы понравится, он пишет для того, чтобы зародить любовь. И когда меня попросили возглавить патронат этого года, я откликнулась с огромным удовольствием,  потому что  люблю встречаться с писателями,  люблю Россию. Я не люблю реальность, но люблю истину". 

На следующий день после официального открытия Фанни Ардан встретилась с российскими писателями, которые отправятся в Париж в марте. Среди них Захар Прилепин, Гузель Яхина, Андрей Геласимов, Юрий Буйда, Владислав Отрошенко, Марина Степнова и другие – более тридцати авторов художественной прозы. Я была на этой встрече и, знаете, это было незабываемо. Во-первых, Фанни Ардан читала книги большинства из них, и ей было действительно интересно обсуждать русскую литературу. Во-вторых, как актриса, а больше даже как режиссер, то есть как человек творческий и глубокий, она задавала действительно очень важные и серьезные вопросы, и беседа получилась невероятно интересной. 

Некоторые провокационные вопросы и откровенные, глубокие ответы можно услышать в этом выпуске "Дневника читателя".

Писатели говорили о творчестве и гениальности, писательском безумии и метаморфозах сознания при погружении в текст, о прозе мужской и женской,  жизни вне литературы и роли таланта в жизни. Фанни Ардан, конечно, не просто актриса, а настоящая женщина – с невероятным шармом, обаянием и умением слушать так, что хочется раскрыть душу. 

Читатели смогут встретиться с российскими авторами и обворожительной Фанни Ардан с 16 по 19  марта на Международном книжном салоне в Париже, где Россия будет почетным гостем. На российском стенде будет представлено полторы тысячи новых книг. В том числе первые четыре тома "Русской библиотеки" в 100 томах на французском языке. Это "Петербург" Андрея Белого, "Хождение по мукам" Алексея Толстого, сборник прозы Ивана Тургенева, а также "Повесть о пустяках" художника Юрия Анненкова. Также  состоится презентация переписки первого президента России Бориса Ельцина с президентом Франции Жаком Шираком. Она будет издана и на русском, и на французском языке.

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