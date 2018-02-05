"Российская летопись". Чин чина почитай: "Табель о рангах"

"Табель о рангах" была чисто российским феноменом. Нечто похожее существовало и в Европе, но не имело такого размаха и влияния, как в России. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Четвертого февраля 1722 года указом Петра I была введена "Табель о рангах".

Сто с лишним лет назад статс-секретарь и историк Александр Александрович Половцов писал императору Александру III: "Настанет время, когда историку будет трудно объяснить, что такое чин, этот полтораста лет слагавшийся, вросший в привычки русского честолюбия феномен, с которым нельзя не считаться".

Шутливая реплика Тургенева о том, что всякий в конце концов попадет на свою полочку, весьма точно характеризует стержневую основу российского государственного аппарата – "Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных".

Упорядочение системы чинопроизводства в эпоху преобразований Петра было необходимым. С одной стороны, иерархия должностей способствовала укреплению дисциплины и субординации, а с другой – являлась стимулом службы, создающим условия для последовательного продвижения чиновника в соответствии с его способностями. С петровских времен чин стал играть гораздо большую значимость, нежели дворянское происхождение. Если, конечно, речь не шла о знаменитых княжеских или графских родах. Тут уж, как говорится, плетью обуха не перешибешь. Представляется кто-то: "Нарышкин". Даже если он лично незнаком, всем все понятно – родственник Романовых. Нарышкины даже в свое время отказались от княжеского титула. Зачем? Сама их фамилия – это уже титул.

К началу XX века две трети всех дворян империи являлись дворянами по службе. Светлейший князь Меншиков, барон Шафиров, Михаил Ломоносов, граф Сперанский и многие другие не могли похвастаться дворянской родословной, ибо их предки дворянами не были. Вспомните: во время гражданской казни Чернышевского над его головой ломали шпагу. Шпага – символ дворянства. А ведь Чернышевский – сын священника, а не дворянина. В чем же дело? Все объясняется достаточно просто. В те времена, согласно "Табели о рангах", человек, окончивший полный курс университета, автоматически получал личное дворянство. Так попович Чернышевский стал дворянином…

"Табель о рангах" была чисто российским феноменом. Отдаленно похожие аналоги нашей "табели" существовали и в Европе, но они не имели там такого огромного влияния на повседневную жизнь, как в России. Хотя в Европе даже больше, чем в России, любили подчеркнуть в разговоре свой чин, если он был хоть сколько-нибудь значимым.

Писатель и публицист Константин Головин отмечал в XIX веке появление в России "умственного пролетариата" – категории людей, которые жили исключительно за счет знаний и службы. Он писал: Россия – это страна, где умственному пролетариату государство предоставляет наибольшее число вакансий. "В Германии и во Франции, – отмечал Головин, – доступ к официальной карьере гораздо труднее и голоднее, чем у нас".

© Фото : Нина Кремницер Памятник генерал-губернатору Сибири графу Сперанскому в Иркутске

Были, конечно, у системы российского чинопроизводства и свои недостатки, кстати, в некоторых случаях, весьма существенные. О них можно справиться у Салтыкова-Щедрина: он в течение всей жизни описывал их с завидным упорством. Однако следует отметить, что олицетворением чиновничьей России был все-таки граф Сперанский, а не Угрюм-Бурчеев…

Существовавшая без малого 200 лет "Табель о рангах" была отменена революцией. Новые правители посчитали, что иерархия в государственной службе им не понадобиться. Гипотетически даже предполагалось, что и кухарка может управлять государством. Однако – и это неизбежно – диктатура пролетариата и кухарок тоже не смогла обойтись без бюрократического аппарата и системы чинопроизводства. И вряд ли можно считать достижением то, что советская партийно-хозяйственная номенклатура довела недостатки дореволюционной бюрократии до фантастических размеров. К началу 1980-х годов управленческие структуры власти СССР по численности превышали все население Швеции, Норвегии и Финляндии вместе взятых…

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"Российская летопись". Чин чина почитай: "Табель о рангах" Your browser does not support HTML5 audio

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