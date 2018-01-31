"Мастера". Никита Высоцкий: секрет Владимира Высоцкого – в нем самом

Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен юбилею легендарного поэта, актера, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. О его феномене, а также проектах культурного центра, посвященных юбилею Мастера, рассказывает Никита Высоцкий.

"Мастера". Никита Высоцкий: секрет Владимира Высоцкого – в нем самом Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": директор Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке", сын Владимира Высоцкого – Никита Высоцкий.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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