"Визави с миром". Тимур Аитов об экономике и "криптовалютном мире"

Об итогах Международного экономического форума в Давосе и об отличиях этой встречи от всех предыдущих, о Гайдаровском форуме в Москве в эфире радио Sputnik рассказывает директор по международному развитию Ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов.

"Визави с миром". Тимур Аитов об экономике и "криптовалютном мире". Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о влиянии европейских и американских санкций на российскую банковскую сферу, о криптовалютах, биткоине и о таких понятиях, как "блокчейн", "цифровизация", о том, почему в Китае запретили криптовалюту, о возможных трудностях, связанных с поддержанием "криптовалютного мира" и о будущем криптовалют.

Гость программы: директор по международному развитию Ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть программы будет опубликована позднее.

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