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"Дневник читателя". Алексей Ерошин: "Шел по городу скелет"

11:5631.01.2018
(обновлено: 12:00 31.01.2018)
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В этом выпуске программы знакомимся с детской поэзией Алексея Ерошина, читаем смешные стихи, выясняем, когда выходит новый роман Алексея Иванова "Тобол. Мало избранных" и участвуем в премии "Лицей".

"Дневник читателя". Алексей Ерошин "Шёл по городу скелет"
Также в программе: 

–  Ежегодная премия "Лицей" имени Александра Пушкина объявила второй сезон.

– Русский иллюстратор Игорь Олейников вошел в шорт-лист премии имени Х.К. Андерсена. 

Участники:

–Алексей Ерошин, поэт;

–Татьяна Стоянова, бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной";

–Юлия Тризна, сотрудник издательства "Мелик-Пашаев".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Хорошие новости для молодых авторов. Ежегодная премия "Лицей" имени Александра Пушкина объявила второй сезон. Если вы прозаик или поэт, которому уже исполнилось 15, но еще нет 35 лет, можете отправить рукопись или уже опубликованную книгу на конкурс. Жюри премии "Лицей" рассматривает художественную прозу  – от сборников рассказов до романов – и   поэтические произведения объёмом до 700 строк, если они еще не участвовали в других национальных литературных премиях. 

Общий призовой фонд премии "Лицей" – почти 5 миллионов рублей. Прием работ на конкурс завершится 28 февраля.

***

Еще одна прекрасная премиальная новость! Русский иллюстратор Игорь Олейников вошел в короткий список премии имени Ханса Кристиана Андерсена. Это самая престижная премия в области детской литературы в мире. В этом году на нее претендуют шесть писателей, среди которых хорошо известная в России француженка Мари-Од Мюрай, знаменитый шведский сказочник Ульф Старк, японка Эйко Кадоно, автор из Ирана Фарад Хассанзаде и Джой Каули из Новой Зеландии. Иллюстраторов среди номинантов тоже шестеро. Кроме нашего Игоря Олейникова на почетную награду претендуют художники из Австрии, Китая, Аргентины, Польши и Швейцарии. 

Игорь Олейников – очень известный и узнаваемый художник-иллюстратор, который пришел в детскую книгу из анимации. В свое время именно он рисовал мультфильмы "Тайна третьей планеты", "Сказка о царе Салтане" и другие. Ну а среди книг с его иллюстрациями "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Хоббит" Толкина, "Приключения барона Мюнхгаузена" Распе, "Приключения мышонка Десперо" Кейт Дикамилло и многие другие.

Напомню, что премия Андерсена присуждается за все творчество в целом. Жюри оценивает эстетические качества и новизну авторских работ, способность видеть с точки зрения ребенка и умение пробудить детскую любознательность. Победители будут объявлены на Международной ярмарке детской книги в Болонье. 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Хочу продолжить разговор о детской литературе и поделиться собственным открытием. Не так уж часто сегодня встречаются детские стихи, которые по-настоящему нравятся взрослым и детям. Поэтому, когда видишь книги настоящего поэта, молчать нельзя. Знакомьтесь – Алексей Ерошин. Автор из Новосибирска, когда-то лесничий, потом студент режиссерского факультета, теперь дизайнер и сочинитель. Детский поэт с фантазией и отличным чувством слова. 

Англичайное (отрывок)

Если день случится жаркий, 

Англичудный выходной – 

Он разгуливает в парке 

С англичадом и женой. 

Англичайка в небе вьётся, 

Лодка плавает в реке. 

Хорошо с вареньем пьётся 

Англичай на пикнике! 

Стихи Алексея Ерошина озорные, хулиганские, с юмором, со смыслом и обязательно с неожиданной какой-то концовкой. Например, англичайное стихотворение заканчивается так:  

Был я в Англии однажды – до сих пор бросает в пот.

Чуть не умер там от жажды, так как я люблю компот.

У Ерошина все стихи такие: разговорные, живые, интересные, с игрой слов, ритмом и неожиданными рифмами. Это настоящая детская поэзия.

Мы с детьми влюбились в стихи Ерошина после веселого сборника "Шел по городу скелет". Дети запоминают их мгновенно – как Чуковского. У нас дома сборник Ерошина наизусть знают все, была бы собака – и она бы выучила. 

Я позвонила Алексею Ерошину в Новосибирск поговорить о сборнике "Шел по городу скелет" издательства "Мелик-Пашаев" и о детской поэзии вообще. В интервью он рассказал, кого считает лучшими детскими поэтами и как сам развивает свой поэтический дар.

Сборник "Шел по городу скелет" хорош еще и своими иллюстрациями. Книжный график и смелый импровизатор Максим Покалев все забавные сюжеты Ерошина дополнил хулиганскими иллюстрациями, рассказала сотрудница издательства "Мелик-Пашаев" Юлия Тризна.

У Алексея Ерошина пока вышло всего несколько книг, хотя стихов написано очень много. И мне кажется, это будущая классика детской поэзии. Потому что когда  чувство языка, чувство юмора и любовь к жизни соединяются – это всегда удача. Желаю вам яркого знакомства со стихами Алексея Ерошина. В этом выпуске можно послушать, как он сам читает веселые истории в стихах. 

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Одна из самых ожидаемых книг 2018 года, конечно, "Тобол. Мало избранных" – вторая часть романа-пеплума Алексея Иванова. В первой части романа "Тобол. Много званых" в Сибирь петровской эпохи хлынул самый разный люд: кого сослали, кто сам решил попытать счастья, а кто оказался волею судьбы и тоже хочет поймать удачу за хвост. Но много званых – мало избранных. Кого примет суровый край? Дает ли ответ на этот вопрос второй том романа Иванова, рассказывает сотрудница "Редакции Елены Шубиной" Татьяна Стоянова.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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