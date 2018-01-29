"Российская летопись": победная поступь феминизма в Российской империи

Двадцать седьмого января 1871 года было принято Высочайшее повеление о допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения.
До этого представительницы прекрасного пола служили в основном опять же в женских заведениях ведомства императрицы Марии Федоровны – IV отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Низшее сословие, конечно, не в счет. Простолюдинки испокон веку работали.
Закон 1871 года разрешал женщинам работать воспитательницами, акушерками, аптекаршами, телеграфистками, врачами без права государственной службы, продавцами в винных лавках.
В высшие учебные заведения прекрасный пол по-прежнему не допускался. Поэтому русские женщины выезжали на учебу, скажем, в Швейцарию. Подсчитано, что в 1860-е годы в Цюрихском университете училось 200 женщин, из которых три четверти составляли студентки из России. Но выход был найден. Уже в 1872 году в Москве были открыты первые Высшие женские курсы Герье. Потом – Женские сельскохозяйственные курсы, Высшие педагогические, юридические, коммерческие, технические курсы. К 1913 году на 19 высших курсах училось около 25 тысяч женщин. Причем число желающих учиться на них было так велико, что для претенденток устраивались экзамены.
С политическими правами "лучшей половины человечества" дела обстояли намного хуже. Но тут следует отметить, что подобные вещи были в порядке вещей повсюду. Например, впервые женщины были допущены до участия в выборах после Первой мировой войны. Да и то в Британии, да и то – со многими ограничениями.
После 1917 года Россия оказалась впереди Туманного Альбиона – в стране было формально установлено равноправие. Более того, женщины часто исполняли чисто мужскую работу. Скажем, кто ковал победу в тылу во время Великой Отечественной войны? В основном женщины да подростки. По 16-18 часов в сутки на оборонных предприятиях. Не лучше было и в деревне. Именно в те годы появились на свет грустные стихи: я и лошадь, я и бык. Я и баба, и мужик…
Сейчас уже не осталось, пожалуй, ни одной сферы деятельности, где бы не работали женщины. Лишь крайне редко встречаются женщины-философы. Дамы на это замечание отмахнутся: конечно, мужчине делать нечего – лежит на диване, да философствует. А женщина в это время по хозяйству, с детьми. Да еще при этом работает. Но, с другой стороны, теория относительности – это ведь не только физическая, но и философская проблема. Но польза от философии – это весьма отдаленная перспектива. Поэтому женщинам пока философия не интересна. Они сегодня штурмуют другие, более важные высоты.
В этом выпуске вы также услышите:
– Татьянин день. История основания Московского университета.
– Из песни слова не выкинешь. О том, как праздновался Татьянин день в старые времена.
– Навеки с Россией. Переяславская рада присягает на верность царю Алексею Михайловичу.
– "Пиковая дама" – княгиня Наталья Петровна Голицына.