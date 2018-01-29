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"Российская летопись": победная поступь феминизма в Российской империи

10:3029.01.2018
(обновлено: 11:07 29.01.2018)
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В 1862 году Петербург был взбудоражен известием, что в одном из магазинов продавцом работает… дама. Немыслимо! Но вскоре все изменилось. Как именно – об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор Владимир Бычков.

Двадцать седьмого января 1871 года было принято Высочайшее повеление о допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения.

До этого представительницы прекрасного пола служили в основном опять же в женских заведениях ведомства императрицы Марии Федоровны – IV отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Низшее сословие, конечно, не в счет. Простолюдинки испокон веку работали.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург
В 1862 году весь Петербург был взбудоражен новостью о том, что в книжном магазине Серно-Соловьевича в качестве продавщицы работает Анна Энгельгардт, жена бывшего профессора Артиллерийской академии. Тогдашние журналы писали, что Энгельгардт – первая женщина, отвергнувшая общественные предрассудки. Но не так отнеслись к этому на работе ее мужа. Некоторые офицеры настаивали на том, чтобы он ушел в отставку. Энгельгардт же ссылался на бедственное финансовое положение семьи после его ухода с профессорской должности. 

Закон 1871 года разрешал женщинам работать воспитательницами, акушерками, аптекаршами, телеграфистками, врачами без права государственной службы, продавцами в винных лавках.

В высшие учебные заведения прекрасный пол по-прежнему не допускался. Поэтому русские женщины выезжали на учебу, скажем, в Швейцарию. Подсчитано, что в 1860-е годы в Цюрихском университете училось 200 женщин, из которых три четверти составляли студентки из России. Но выход был найден. Уже в 1872 году в Москве были открыты первые Высшие женские курсы Герье. Потом – Женские сельскохозяйственные курсы, Высшие педагогические, юридические, коммерческие, технические курсы. К 1913 году на 19 высших курсах училось около 25 тысяч женщин. Причем число желающих учиться на них было так велико, что для претенденток устраивались экзамены.

С политическими правами "лучшей половины человечества" дела обстояли намного хуже. Но тут следует отметить, что подобные вещи были в порядке вещей повсюду. Например, впервые женщины были допущены до участия в выборах после Первой мировой войны. Да и то в Британии, да и то – со многими ограничениями.

После 1917 года Россия оказалась впереди Туманного Альбиона – в стране было формально установлено равноправие. Более того, женщины часто исполняли чисто мужскую работу. Скажем, кто ковал победу в тылу во время Великой Отечественной войны? В основном женщины да подростки. По 16-18 часов в сутки на оборонных предприятиях. Не лучше было и в деревне. Именно в те годы появились на свет грустные стихи: я и лошадь, я и бык. Я и баба, и мужик…

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Женщины на заводе льют металл. Блокада Ленинграда
После войны эта практика замещения женщинами мужских профессий еще более расширилась. Сколько миллионов мужиков война выбила!..

Сейчас уже не осталось, пожалуй, ни одной сферы деятельности, где бы не работали женщины. Лишь крайне редко встречаются женщины-философы. Дамы на это замечание отмахнутся: конечно, мужчине делать нечего – лежит на диване, да философствует. А женщина в это время по хозяйству, с детьми. Да еще при этом работает. Но, с другой стороны, теория относительности – это ведь не только физическая, но и философская проблема. Но польза от философии – это весьма отдаленная перспектива. Поэтому женщинам пока философия не интересна. Они сегодня штурмуют другие, более важные высоты.

В этом выпуске вы также услышите:

– Татьянин день. История основания Московского университета.

– Из песни слова не выкинешь. О том, как праздновался Татьянин день в старые времена.

– Навеки с Россией. Переяславская рада присягает на верность царю Алексею Михайловичу.

– "Пиковая дама" – княгиня Наталья Петровна Голицына.

"Российская летопись": победная поступь феминизма в Российской империи
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