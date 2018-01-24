О просветительском и образовательном проекте актера Анатолия Белого "Кинопоэзия", жанре поэтического фильма, а также о том, почему режиссура – это сотворение своего собственного мира, в очередном выпуске программы.

«Мастера». Анатолий Белый: театр создается командой единомышленников Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженный артист РФ Анатолий Белый.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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