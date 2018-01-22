"КомпАс". Эксперты рассказали, что будет после нападений в школах РФ

Необходимо усиливать безопасность в школах, но не перегибать палку, полагают специалисты. Однако каким образом это сделать, и удастся ли вообще – на этот счет мнения расходятся.

Пятнадцатого января двое подростков напали с ножами на учеников и учителя в школе №127 в Перми, пострадали 15 человек. Семнадцатого января поножовщина произошла в школе поселка Смольное Челябинской области: на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Позднее на входе в одну из московских гимназий остановили одиннадцатиклассника с целым "арсеналом" из шести перочинных ножей, охотничьим патроном, сумкой с металлическими шариками, флаконом с бензином, набором отверток, веревкой, кусками проволоки и спичками. Девятнадцатого января в одной из школ Бурятии ученик девятого класса с топором напал на семиклассников, а затем кинул в класс коктейль Молотова. Пострадали семь человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Напавший подросток также госпитализирован – он пытался покончить с собой во время задержания.

Эксперты сходятся во мнении, что после череды происшествий в школах России нужны усиленные меры по безопасности и меры образовательного, воспитательного характера, чтобы не допустить повторения ЧП. Однако важно, чтобы школа не превратилась в "зону строгого режима", отмечает руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных семейных ценностей Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка, член "Роспапацентр" Игорь Белобородов.

"Я боюсь, что палки в этом перегнут. И это будет хорошим поводом для сторонников антисемейного подхода для вмешательства в семью под предлогом некомпетентности родителей, насилия, халатности. Я боюсь как раз этого. Но при этом напоминаю, что сама школьная система при нынешнем уровне агрессии и нерегулируемости информационного пространства уязвима. И это нереально решить в нынешних координатах".

С другой стороны, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров полагает, что серьезных преобразований после случившегося не последует.

"Я боюсь, что после случившегося в школах не перегнут палки по мерам безопасности. Выводов из этих трагедий не сделают. И должно, к сожалению, случиться еще не одно что-то такое страшное, чтобы, в конце концов, занялись системным изменением школьного образования, которое должно сохраниться".

"КомпАс". Эксперты рассказали, что будет после нападений в школах РФ Your browser does not support HTML5 audio

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