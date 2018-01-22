"Российская летопись": чем бороды и бани мешали европеизации России?

В январе 1700 года был объявлен указ Петра I "О ношении платья на манер Венгерского".
То есть царь потребовал сменить русскую одежду на европейскую. Помнится, во многих советских фильмах и мультфильмах с юмором обыгрывались неудобства старинной русской одежды. В боярском кафтане и ферязи невозможно работать, быстро ходить, даже сидеть было не очень удобно. И почему-то никто из авторов этих картин не брал в рассуждение тот факт, что боярская одежда вовсе и не предполагала того, что в ней будут колоть дрова. Представьте себе балерину в пачке на уборке картофеля в деревне. Не можете? Смешно? А в парадном фраке колоть дрова – не смешно? Кстати, такие же небылицы и про лапотное крестьянство. Лапти – это повседневная обувь крестьянина. Дешево и сердито. Но когда надо было ехать, например, в город, то большинство селян надевали сапоги. Каждый работящий крестьянин мог себе позволить сапоги. И чтоб со скрипом! Это в XIX веке считалось высшим шиком – скрипящие блестящие сапоги с точеным каблуком. А лапти – это рабочая, повседневная обувь. На современный лад – кроссовки. Правда, сейчас в кроссовках чуть ли не женятся и по театрам ходят. Ну, наверно, это уже от переизбытка ума, культуры и воспитания…
Еще было вменено в обязанность посещение петровских ассамблей. Спаивание женщин – это тоже европеизация?..
А еще был придуман налог на бани. А они-то тут причем? Без них ведь и завшиветь недолго. Но Петр, наверно, решил так: в Европе нет бань, значит и в России они не нужны. Но, извините за грубый вульгаризм, в Европе в те времена мылись больше не для очистки тела, а для успокоения совести. И духи изначально были придуманы именно для того, чтобы не так был явственен запах немытого тела. А на карточном столике "короля-солнце" Людовика XIV во время игры стояло специальное блюдце. Для чего? А чтобы удобнее было давить вшей и блох… Особенно эта живность любила пышные парики…
Но я бы не хотел, чтобы кому-то показалось, что я идеализирую допетровскую Русь. Я говорю совсем о другом. Передовые достижения Европы нужно было перенимать. Россия нуждалась в техническом перевооружении. Но с учетом существующих реалий, и главное – традиций. Думаете, до Петра все цари были ретроградами? Реорганизация армии – переход от милиционной системы к регулярной – началась еще при Иоанне Грозном. Полки так называемого "нового строя", то есть полки регулярной армии, составляли к 1681 году свыше 50% от общего числа воинских соединений. Артиллерия еще в допетровские времена считалась экспертами, причем иностранными, одной из лучших в Европе. Приглашение иностранных специалистов для поднятия русской промышленности тоже началось задолго до Петра. Иначе он никак не мог бы ездить ни в какую Немецкую слободу. Ее попросту и в заводе бы не было.
Многие говорят, что главный итог петровских реформ – это разделение русского общества на две четких категории: дворяне и все остальные. В допетровскую эпоху общество было едино. Да, были богатые и знатные, были бедные. Но они ходили в одни и те же церкви, молились, фигурально выражаясь, одним и тем же богам, читали одни и те же книги. Еда и вообще быт тоже были одинаковы. Разница лишь в том, что у знатного все это было побогаче. А с Петра началось жесткое разделение русского мира. Вскоре даже русский язык стал языком черни. Дворянство же с младых ногтей лепетало в основном то на немецком, то на французском.
И вот что странно. Англичане не пытаются жить французскими мозгами и традициями, немцы – итальянскими, испанцы – шведскими. Но Петру казалось, что нет, можно жить и с чужими мозгами. А что в итоге? Ни в городе Богдан ни в селе Селифан. Все шиворот-навыворот. Непонятно, где кончаются прекраснодушные фантазии, а где начинается суровая правда жизни.
Сто лет спустя после петровских реформ. Открываем роман "Война и мир" Толстого. С чего он начинается? Анна Павловна Шерер по-французски рассуждает о Генуе и Лукке. Все правильно! О чем же еще? Разве будет фрейлина двора говорить о нуждах русского мужика или развитии народного образования? Нет, это низко, недостойно ее. Это моветон. А ведь таких Анн Павловн среди дворянства было подавляющее большинство! И стоит ли удивляться, что еще через сто лет дворянство почти полностью выродится и духовно, и физически. И навсегда уйдет с исторической сцены России…
Так что в определенном смысле можно утверждать, что реформы Петра I были во многом пагубны для страны. И логическим следствием преобразовательной деятельности Петра стала революция 1917 года. И большевики вновь взялись за тотальную реформу. Получается, петровских преобразований хватило лишь на 200 лет?
Сталин снова начинает реформы, которые должны загнать железной рукой "неразумное" население страны в светлое коммунистическое будущее.
А идеологическое основание этим реформам исполнил Алексей Толстой (бывший граф, а затем советский писатель). Его роман "Петр I" (а потом и фильм) о чем? Думаете, о событиях давно минувших лет? Нет! В нем рассказывается о новом гениальном реформаторе, наследнике славных дел царя – об Иосифе Петровиче, которому, как 200 лет назад, приходится преодолевать колоссальное противодействие его светлым замыслам со стороны бояр-троцкистов, ретроградов-кулаков и западных завистников.
В общем, Иосиф Петрович вновь "уздой железной" Россию поднимает на дыбы… Или дыбу?..
В этом выпуске вы также услышите:
– Сказ о том, как Господин Великий Новгород вошел в состав Великого Московского княжества.
– Генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский.
– Драматург XVIII столетия Яков Борисович Княжнин.
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