"Российская летопись": чем бороды и бани мешали европеизации России?

Из классика нам известно: Петр I прорубил "окно в Европу". Но на самом деле царь лез через окошко туда, куда давно была открыта дверь. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" предлагает поразмышлять ее автор и ведущий Владимир Бычков.

В январе 1700 года был объявлен указ Петра I "О ношении платья на манер Венгерского".

То есть царь потребовал сменить русскую одежду на европейскую. Помнится, во многих советских фильмах и мультфильмах с юмором обыгрывались неудобства старинной русской одежды. В боярском кафтане и ферязи невозможно работать, быстро ходить, даже сидеть было не очень удобно. И почему-то никто из авторов этих картин не брал в рассуждение тот факт, что боярская одежда вовсе и не предполагала того, что в ней будут колоть дрова. Представьте себе балерину в пачке на уборке картофеля в деревне. Не можете? Смешно? А в парадном фраке колоть дрова – не смешно? Кстати, такие же небылицы и про лапотное крестьянство. Лапти – это повседневная обувь крестьянина. Дешево и сердито. Но когда надо было ехать, например, в город, то большинство селян надевали сапоги. Каждый работящий крестьянин мог себе позволить сапоги. И чтоб со скрипом! Это в XIX веке считалось высшим шиком – скрипящие блестящие сапоги с точеным каблуком. А лапти – это рабочая, повседневная обувь. На современный лад – кроссовки. Правда, сейчас в кроссовках чуть ли не женятся и по театрам ходят. Ну, наверно, это уже от переизбытка ума, культуры и воспитания…

Бояре возвращаются от царя Петра I, остригшего им бороды.

Зачем Петру I нужно было насильно переодевать русских? Говорят, что это был один из элементов европеизации России. Возможно. Но все-таки стоит отметить, что с этой европеизацией царь наделал много глупостей и много дров наломал. В 1698 году он, например, самолично отрезал бороды нескольким боярам, установил налог на ношение бороды. Был даже сделан специальный жетон, чтоб власти не сомневались, что обладатель этого знака заплатил сполна за то, что придерживается отеческих традиций. Ведь до Петра бритье бороды считалось грехом.

Еще было вменено в обязанность посещение петровских ассамблей. Спаивание женщин – это тоже европеизация?..

А еще был придуман налог на бани. А они-то тут причем? Без них ведь и завшиветь недолго. Но Петр, наверно, решил так: в Европе нет бань, значит и в России они не нужны. Но, извините за грубый вульгаризм, в Европе в те времена мылись больше не для очистки тела, а для успокоения совести. И духи изначально были придуманы именно для того, чтобы не так был явственен запах немытого тела. А на карточном столике "короля-солнце" Людовика XIV во время игры стояло специальное блюдце. Для чего? А чтобы удобнее было давить вшей и блох… Особенно эта живность любила пышные парики…

Но я бы не хотел, чтобы кому-то показалось, что я идеализирую допетровскую Русь. Я говорю совсем о другом. Передовые достижения Европы нужно было перенимать. Россия нуждалась в техническом перевооружении. Но с учетом существующих реалий, и главное – традиций. Думаете, до Петра все цари были ретроградами? Реорганизация армии – переход от милиционной системы к регулярной – началась еще при Иоанне Грозном. Полки так называемого "нового строя", то есть полки регулярной армии, составляли к 1681 году свыше 50% от общего числа воинских соединений. Артиллерия еще в допетровские времена считалась экспертами, причем иностранными, одной из лучших в Европе. Приглашение иностранных специалистов для поднятия русской промышленности тоже началось задолго до Петра. Иначе он никак не мог бы ездить ни в какую Немецкую слободу. Ее попросту и в заводе бы не было.

Да и первый ВУЗ тоже появился до Петра – Славяно-греко-латинская академия. Историки считают, что она бы развилась в мощный научный центр, если бы царь-революционер последовательно проводил образовательную реформу.

Многие говорят, что главный итог петровских реформ – это разделение русского общества на две четких категории: дворяне и все остальные. В допетровскую эпоху общество было едино. Да, были богатые и знатные, были бедные. Но они ходили в одни и те же церкви, молились, фигурально выражаясь, одним и тем же богам, читали одни и те же книги. Еда и вообще быт тоже были одинаковы. Разница лишь в том, что у знатного все это было побогаче. А с Петра началось жесткое разделение русского мира. Вскоре даже русский язык стал языком черни. Дворянство же с младых ногтей лепетало в основном то на немецком, то на французском.

И вот что странно. Англичане не пытаются жить французскими мозгами и традициями, немцы – итальянскими, испанцы – шведскими. Но Петру казалось, что нет, можно жить и с чужими мозгами. А что в итоге? Ни в городе Богдан ни в селе Селифан. Все шиворот-навыворот. Непонятно, где кончаются прекраснодушные фантазии, а где начинается суровая правда жизни.

Сто лет спустя после петровских реформ. Открываем роман "Война и мир" Толстого. С чего он начинается? Анна Павловна Шерер по-французски рассуждает о Генуе и Лукке. Все правильно! О чем же еще? Разве будет фрейлина двора говорить о нуждах русского мужика или развитии народного образования? Нет, это низко, недостойно ее. Это моветон. А ведь таких Анн Павловн среди дворянства было подавляющее большинство! И стоит ли удивляться, что еще через сто лет дворянство почти полностью выродится и духовно, и физически. И навсегда уйдет с исторической сцены России…

Так что в определенном смысле можно утверждать, что реформы Петра I были во многом пагубны для страны. И логическим следствием преобразовательной деятельности Петра стала революция 1917 года. И большевики вновь взялись за тотальную реформу. Получается, петровских преобразований хватило лишь на 200 лет?

Сталин снова начинает реформы, которые должны загнать железной рукой "неразумное" население страны в светлое коммунистическое будущее.

А идеологическое основание этим реформам исполнил Алексей Толстой (бывший граф, а затем советский писатель). Его роман "Петр I" (а потом и фильм) о чем? Думаете, о событиях давно минувших лет? Нет! В нем рассказывается о новом гениальном реформаторе, наследнике славных дел царя – об Иосифе Петровиче, которому, как 200 лет назад, приходится преодолевать колоссальное противодействие его светлым замыслам со стороны бояр-троцкистов, ретроградов-кулаков и западных завистников.

В общем, Иосиф Петрович вновь "уздой железной" Россию поднимает на дыбы… Или дыбу?..

В этом выпуске вы также услышите:

– Сказ о том, как Господин Великий Новгород вошел в состав Великого Московского княжества.

– Генерал-фельдмаршал граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский.

– Драматург XVIII столетия Яков Борисович Княжнин.

"Российская летопись": чем бороды и бани мешали европеизации России? Your browser does not support HTML5 audio

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