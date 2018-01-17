О своем знакомстве и работе с легендарным режиссером Петром Фоменко, дружбе с Микаэлом Таривердиевым, Булатом Окуджавой, Петром Тодоровским, Зиновием Гердтом, о съемках фильма "Ирония судьбы" вспоминает известный музыкант Сергей Никитин.

«Мастера». Сергей Никитин: творцу нужен человек, которому он доверяет Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженный деятель искусств России, музыкант, композитор, артист Сергей Никитин.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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