"Визави с миром". Юрий Рубцов об уроках истории и угрозах для России

Об уроках истории в год 100-летия окончания Первой мировой войны, Версальской системе международных отношений, 75-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом и о фальсификации истории в эфире радио Sputnik рассказывает историк Юрий Рубцов.

"Визави с миром". Юрий Рубцов об уроках истории и угрозах для России. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о военно-политической обстановке в мире, об итогах российской операции в Сирии и о военных угрозах для России, о том, чем сможет ответить РФ на укрепление военной инфраструктуры НАТО и США у ее границ, об эффективности кибервойск и об основных проблемах в информационной безопасности России. Кроме того, Юрий Рубцов расскажет о создании единого учебника по истории.

"Визави с миром". Юрий Рубцов об уроках истории и угрозах для России. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ, академик Академии военных наук Юрий Рубцов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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