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"Российская летопись": Кенигсберг, Кунерсдорф и другие "чудеса"

10:0015.01.2018
0880
О ряде работ Иммануила Канта мы имеем полное право сказать, что они вышли из-под пера российского философа. Об этом и других любопытных исторических фактах в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

В январе 1758 года в ходе Семилетней войны русские войска под командованием генерал-аншефа графа Виллима Виллимовича Фермора штурмом взяли город Кенигсберг. 

Вскоре императрица Елизавета Петровна подписала Манифест о присоединении Восточной Пруссии к России. Среди присягнувших на подданство русской императрице был и профессор Кенигсбергского университета Иммануил Кант… 

О Семилетней войне 1756–1763 годов сейчас вспоминают мало. А между тем есть все основания ее называть мировой войной. В ней приняли участие почти все европейские страны. Война шла также в американских колониях, в Индии. Еще Уинстон Черчилль называл Семилетнюю войну "первой мировой". Но такой порядковый номер уже закреплен за бойней начала XX века. Поэтому Семилетнюю войну можно назвать, скажем, "нулевой" мировой войной. Хотя звучит, конечно, не очень. Но это в жизни ноль – пустое место. А в математике это такая же цифра, как и прочие. А если учесть, что в Семилетнюю войну погибло от полутора до двух миллионов человек, то получается, что ноль – весьма и весьма значимая цифра!

© Public Domain
Король Пруссии Фридрих II Великий
Прусский король Фридрих II говорил, что воюет с тремя нижними юбками. Коалицию против Пруссии возглавляли Елизавета Петровна, мадам де Помпадур, знаменитая фаворитка французского короля Людовика XV, и  правительница Священной Римской империи германской нации (позже эту страну в изрядно урезанном виде назовут Австро-Венгрией) императрица Мария-Терезия. Впрочем, не удивительно, что Фридрих был так саркастичен и зол на этих трех дам, особенно на Елизавету Петровну. Во время войны русские не раз били пруссаков, да и самого Фридриха, взяли Берлин… Кстати, прусского короля в Европе и по сей день называют "Фридрихом Великим". С чего бы это? Ума не приложу… Неужто за чудесное спасение после сокрушительного поражения от русских при Кунерсдорфе? Прусский король думал, что ему наступил конец. Так сказать, полный капут. Но его спасла несогласованность русских и австрийских политиков и военачальников. Вторым чудом Фридрих называл смерть императрицы Елизаветы Петровны в конце декабря 1761 года… 

Пруссии вообще везло на русских. Позднее Наполеон хотел расчленить Прусское королевство на несколько самостоятельных государств. От этой участи пруссаков спасло лишь вмешательство русского императора Александра I. 

Восточная Пруссия была русским генерал-губернаторством до апреля 1762 года, после чего она была возвращена Фридриху II Петром III. Российский император был поклонником гения прусского короля. В конечном счете это преувеличение талантов Фридриха закончилось для Петра III плохо – его свергли с русского престола. Тем более, что эмпирическим путем доказать гениальность Фридриха II не смог бы даже, наверно, философ Иммануил Кант…

В этом выпуске вы также услышите:

– Петр I запрещает своим подданным падать перед ним на колени и подписываться уничижительными именами.

– Выстрел из прошлого. В январе 1929 года был убит Яков Александрович Слащев, генерал-лейтенант, активный участник Белого движения, а позднее преподаватель советского высшего военно-учебного заведения.

– Может ли алкоголь быть признан пищевым продуктом? Рассказ о первом научном Противоалкогольном съезде, прошедшем в Москве в январе 1912 года.

– Реальный прототип гусара-схимника из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова.

– Рассказ о французе, который в России более известен, чем у себя на родине. В январе 1791 года скончался французский скульптор Этьен Морис Фальконе, автор "Медного всадника" – знаменитого памятника Петру I в Петербурге.

"Российская летопись": Кенигсберг, Кунерсдорф и другие "чудеса"
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