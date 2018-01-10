О новых ярких постановках Театра кукол имени С.В. Образцова, о выдающемся актере и режиссере Сергее Образцове, уникальных куклах, а также о том, поменялся ли зритель театра, рассказывают Екатерина Образцова и Оксана Чабанюк.

"Мастера". Екатерина Образцова: куклы умеют все Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Заслуженная артистка России, Заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания, режиссер-постановщик Государственного академического центрального театра кукол С.В. Образцова, внучка Сергея Владимировича Образцова, Екатерина Образцова и лауреат премии ТЭФИ Оксана Чабанюк.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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