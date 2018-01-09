"Визави с миром". Владыка Ювеналий об итогах прошлого года и планах на 2018. Часть 1

"Визави с миром". Владыка Ювеналий об итогах прошлого года и планах на 2018. Часть 1

Речь в программе также пойдет о деятельности Комиссии по новомученикам, о том, достаточно ли священников в России, и как решается этот вопрос в сельской местности, можно ли считать себя православным христианином, если не посещать литургию, но отмечать большие православные праздники. Кроме того, гость программы расскажет о своем отношении к Дню Святого Валентина и Хэллоуину, о взаимопроникновении культур, о проблеме нынешнего поколения – вопросе "отцов и детей" и о планах на новый 2018 год.

"Визави с миром". Владыка Ювеналий об итогах прошлого года и планах на 2018. Часть 2

"Визави с миром". Владыка Ювеналий об итогах прошлого года и планах на 2018. Часть 2

программы: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Ведущий: Армен Оганесян.

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