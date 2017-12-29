В этом выпуске подводим литературные итоги-2017, обновляем список главных книг года, готовим подарки родным и друзьям и выбираем лучшие романы для чтения на каникулах.

"Дневник читателя". Итоги года и книги для чтения на каникулах Your browser does not support HTML5 audio

– Юлия Раутборт, руководитель отдела современной зарубежной литературы издательства "ЭКСМО";

– Наталья Кочеткова, литературный критик;

– Анастасия Ханина, главный редактор книжного рекомендательного портала ReadRate.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В конце года предлагаю вспомнить самые громкие литературные события и нашумевшие новинки и отметить для себя книги, на которые еще не нашлось времени. Их же можно смело класть и под елку близким и друзьям. Начну с крупных премий. Нобелевскую премию по литературе в 2017 году получил Кадзуо Исигуро и тиражи двух самых любимых читателями его романов – "Остаток дня" и "Не отпускай меня" уже выросли в разы. Если вы еще не читали прозу знаменитого британца японского происхождения, начните с одной из его книг, советует литературный критик Наталья Кочеткова. А еще обратите внимание на последний из опубликованных романов Кадзуо Исигуро "Погребенный великан". Это необычный даже для самого Исигуро и очень важный для России роман о коллективной памяти, который вышел в серии "Интеллектуальный бестселлер", рассказала редактор книги Юлия Раутборт.

Премию "Ясная Поляна" в этом году получил Андрей Рубанов за роман "Патриот" о жизни бизнесмена Знаева, который сделал состояние в девяностые, а к сегодняшнему дню подошел, разуверившись в собственных проектах и мечтах. Знаев пытается найти прибежище в патриотизме, но и из этого ничего хорошего не выходит, и Андрей Рубанов убедительно объясняет – почему. В международной номинации жюри "Ясной Поляны" наградило перуанского классика, последнего кабальеро латиноамериканского "магического реализма", писателя-нобелиата Марио Варгаса Льосу за роман "Скромный герой". И это отличный повод вспомнить и перечитать другие его произведения: "Город и псы", "Тетушка Хулия и писака", "Похвальное слово мачехе", а может, даже вдохновляющие "Письма молодому романисту" – прекрасные советы мэтра начинающим авторам.

Лауреатом премии "Национальный бестселлер" стала Анна Козлова с непростой историей о подростках и непростом взрослении "F20". Честно скажу, на каникулах я бы за эту книгу браться не советовала, все-таки провести начало года хочется без тяжелого очищающего чтения о шизофрении и депрессии. Если готовы погрузиться в праздники в большую литературу, то обратите внимание на финалистов премии "Большая книга" , которую вручили совсем недавно. И не забудьте о финалистах премии "Просветитель".

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

На мой взгляд, идеальное каникулярное чтение – книги, над которыми можно посмеяться и поплакать. Истории об обычной жизни людей рядом с нами, истории, которые остаются в сердце надолго и едва уловимо меняют мир вокруг нас в лучшую сторону. Если говорить о новинках уходящего года, которые мы уже обсуждали в "Дневнике читателя", то стоит вспомнить душевный, искренний и глубокий роман Фредрика Бакмана "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения". В этот же ряд я добавила бы последнюю книгу неаполитанского цикла Элены Ферранте "Историю о пропавшем ребенке" про женскую дружбу длиною в жизнь.

Из актуальных новинок обратите внимание на роман Эммы Клайн "Девочки" – главную книгу ярмарки non/fiction и роман корейской писательницы Хан Ган "Вегетарианка". Ясно, что только этими романами ограничиваться нельзя. Ведь нас ждут большие новогодние каникулы, когда можно не спеша и с удовольствием почитать. Поэтому я пригласила в студию главного редактора книжного рекомендательного портала ReadRate Анастасию Ханину, чтобы поговорить об идеальных романах для зимних вечеров и книгах, которые будет приятно получить в подарок. Мы обсудили роман "Картина мира" Кристины Бейкер Клайн, биографический роман Анны Пастернак "Лора" о любви Бориса Пастернака и Ольги Ивинской и две книги Грэма Симсиона "Проект Рози" и "Эффект Рози".

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