"Мастера". Светлана Журова: я всем желаю чудес в Новый год!

Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен Новому году. О своих воспоминаниях, связанных с этим праздником, о традициях своей семьи, а также о том, нужно ли верить в чудеса, рассказывают известные деятели политики, науки, культуры и спорта.

«Мастера». Светлана Журова: я всем желаю чудес в Новый год! Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": первый заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, депутаты Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, Артур Чилингаров, Анатолий Карпов, Олег Нилов, Владимир Шаманов, Светлана Журова. А также кинорежиссер, сценарист, Сергей Урсуляк, актер театра и кино Анатолий Белый, актриса театра кукол им. С.В. Образцова Оксана Чабанюк и Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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