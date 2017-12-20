"Мастера". Владимир Свердлов-Ашкенази: я хочу создавать что-то новое

программы "Мастера": композитор, пианист Владимир Свердлов-Ашкенази.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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