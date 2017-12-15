В год столетия революции "Большую книгу" вручили за биографию вождя. Как "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина, "Катаев" Сергея Шаргунова и "Ленин" Льва Данилкина стали главными книгами сезона.

"Дневник читателя". Лев Данилкин: "Я играл в группе смерти» Your browser does not support HTML5 audio

– Лев Данилкин, писатель, критик, лауреат премии "Большая книга";

– Сергей Шаргунов, писатель, лауреат премии "Большая книга";

– Шамиль Идиатуллин, писатель, лауреат премии "Большая книга";

– Константин Мильчин, литературный критик, главный редактор портала "Горький";

– Владимир Грамматиков, режиссер.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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БОЛЬШАЯ КНИГА

12 декабря в Доме Пашкова подвели итоги двенадцатого сезона национальной премии "Большая книга". В зале, оформленном в стиле столетия революции 1917 года, с громким лозунгом "Вся власть – русской литературе", первую премию вручили вождю. Биография "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" , написанная Львом Данилкиным, стала "Большой книгой" 2017 года. Получая награду, критик и биограф Данилкин признался, что "играл в группе смерти".

На втором месте оказался другой биограф-финалист – Сергей Шаргунов, с книгой "Катаев. Погоня за вечной весной". Сам Сергей Шаргунов, совершенно очевидно увлеченный своим персонажем (и это очень заметно по тексту книги), был рад, прежде всего, тому, что теперь, возможно, многие вспомнят и перечитают Катаева.

В этом выпуске можно услышать, как представили книгу Шаргунова на церемонии, и как оценивает биграфию Катаева литературный критик и основной соперник Лев Данилкин.

На третьем месте двенадцатого сезона "Большой книги" – Шамиль Идиатуллин с романом "Город Брежнев". Выступление лауреата в Доме Пашкова – в этом выпуске.

Интересно, что в этом году впервые за всю историю "Большой книги" выбор Литературной академии практически полностью повторил выбор читателей. Не сошлись только в местах. Напомню, по итогам читательского голосования "Город Брежнев" на третьем месте, биография Ленина на втором и биография Катаева на первом. Такое удивительное совпадение взглядов может говорить как о том, что выбраны действительно народные "Большие книги", так и о том, что академики в год революции тоже падки на имена, считает литературный критик, главный редактор портала "Горький" Константин Мильчин.

На самом деле бюллетень голосования уже обнародован, и мы знаем, как голосовали академики. Всего семь баллов отделило от тройки призеров Андрея Рубанова с романом "Патриот", который был одним из фаворитов и уже получил в этом сезоне премию "Ясная Поляна". Еще на три балла отстал от тройки вечный финалист "Большой книги" Виктор Пелевин с романом "Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами". Надо сказать – организаторы так привыкли, что Пелевин выходит в финал, но никогда не приезжает на церемонию, что даже не стали выставлять на сцену лишний стул. Зато красноармейцы вынесли и поставили на сцену силуэт самого Виктора Олеговича. Я думаю, он пригодится и в следующем году. Пока жюри оценивало "Лампу Мафусаила", Пелевин успел написать еще один роман "iPhuck 10" – и он-то как раз имеет все шансы на победу.

Вообще, премии, как известно, не всегда вручают за конкретное произведение. "Большую книгу" за вклад в литературу получила в этом году писательница и сценарист Виктория Токарева. Ее имя объявил со сцены режиссер Владимир Грамматиков.

Если говорить о моем личном отношении к итогам "Большой книги" нынешнего сезона, то мне кажется, что особого внимания в списке финалистов заслуживает очень современный и смешной роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", почти попавший в тройку "Патриот" Андрея Рубанова и обидно незамеченный и обойденный вниманием жюри и читателей "Тайный год" Михаила Гиголашвили о двух неделях из жизни царя Ивана Грозного и природе власти.

В любом случае, финальный список "Большой книги"– это 10 сильных отечественных произведений о нашей истории и современности. И мне кажется, этот список пока не до конца прочитан жюри и читателями. Поэтому планируя долгие зимние каникулы, не забудьте приготовить себе "Большую книгу" для приятного чтения.

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