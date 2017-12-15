Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про дело казанской банды "Тяп-Ляп", орудовавшей в 1970-е годы.

"Теория заблуждений". Казанская банда "Тяп-Ляп" Your browser does not support HTML5 audio

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