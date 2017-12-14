"Мастера". Георгий Франгулян: это счастье, когда ты на своем месте

О создании и открытии мемориала "Стена скорби", посвященного жертвам политических репрессий, а также о том, что такое скульптура, каким языком говорит этот жанр, рассказывает автор проекта, известный скульптор Георгий Франгулян.

"Мастера". Георгий Франгулян: это счастье, когда ты на своем месте Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": скульптор, Народный художник России, действительный член Российской академии художеств, лауреат международных конкурсов, профессор Международной академии архитектуры Георгий Франгулян.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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