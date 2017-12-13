"Визави с миром". А. Манойло о Сирии, КНДР и арабо-израильском конфликте

О ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, обстановке в Йемене и о том, чем события в этой стране грозят региону в целом, о последствиях признания президентом США Иерусалима в качестве столицы Израиля рассказывает политолог Андрей Манойло.

"Визави с миром". А. Манойло о Сирии, КНДР и арабо-израильском конфликте. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о будущем единой Европы, об итогах первого года президентства Трампа и о его противостоянии с оппозицией, о "гибридной войне", об экономических санкциях против России и о дисквалификации нашей страны на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане.

"Визави с миром". А. Манойло о Сирии, КНДР и арабо-израильском конфликте. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: доктор политических наук, профессор, член Научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло.

Ведущий: Армен Оганесян.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



