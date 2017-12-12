Лауреатом премии "Русский Букер" стала Александра Николаенко с романом "Убить Бобрыкина", а "Большой книгой-2017" читатели назвали биографию Валентина Катаева.

"Дневник читателя". "Убить Бобрыкина" за Букер Your browser does not support HTML5 audio

– "Бомбора" – новая волна литературы.

Участники:

– Евгений Капьев, глава издательства "Бомбора";

– Лев Данилкин, писатель, критик;

– Петр Алешковский, писатель;

— Председатель жюри премии "Русский Букер" Игорь Шайтанов, литературный секретарь премии "Русский Букер";

– Александра Николаенко, писатель, лауреат премии "Русский Букер";

– Александр Снегирев, писатель, член жюри премии "Русский Букер";

– Александра Гуськова, куратор премии "Студенческий Букер".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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БОЛЬШАЯ КНИГА

На прошлой неделе завершилось читательское голосование национальной литературной премии "Большая книга". Из 10 финалистов читатели выбрали свои большие книги нового сезона. На первом месте довольно неожиданно оказалась книга Сергея Шаргунова "Катаев. Погоня за вечной весной". Наши читатели снова с удовольствием взялись за биографии – за подробности из жизни прозаика и поэта Валентина Петровича Катаева на порталах Bookmate, Litres и ReadRate отдано больше всего голосов. Думаю, дело не только в том, что это первая подробная биография Катаева, но и в том, что сам Сергей Шаргунов обожает его прозу, а значит, писал книгу "Катаев. Погоня за вечной весной" с особым чувством. Об особенностях его работы рассказал в рубрике "Большая книга" критик и писатель Лев Данилкин.

Второе место в читательском голосовании занял сам Лев Данилкин с биографией "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" , а на третьем месте Шамиль Идиатулин с романом о Набережных Челнах "Город Брежнев" .

Имена лауреатов премии "Большая книга" узнаем уже 12 декабря на торжественной церемонии в Доме Пашкова. В этом году на премию претендуют также Андрей Рубанов с романом "Патриот" , Михаил Гиголашвили с книгой об Иване Грозном "Тайный год", Игорь Малышев с романом о гражданской войне "Номах" , Виктор Пелевин с "Лампой Мафусаила", Алексей Сальников с книгой "Петровы в гриппе и вокруг него", Сергей Самсонов и его "Соколиный рубеж" и Алексей Слаповский с сагой "Неизвестность".

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Новость для поклонников нехудожественной литературы. В издательстве "Эксмо" произошли изменения. Отдел прикладной литературы "Эксмо Non-Fiction", где выходили, например, блокнот-бестселлер "Уничтожь меня!", книга Генри Марша "Не навреди", "Русский дневник" Джона Стейнбека, лирика Тилля Линдеманна , "Макияж" Елены Крыгиной и другие, теперь будет самостоятельным издательством "Бомбора".

Выступая на презентации нового бренда, гендиректор издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков отметил, что за 10 лет на рынке "Эксмо Non-Fiction" превратилось в крупнейшее нон-фикшн издательство в Восточной Европе. Так что возникла необходимость выделить это направление в отдельное издательство. Что означает название "Бомбора"? Это слово из языка серферов. Издатели считают, что читатель – это серфер по волнам литературы. И "Бомбора" – та мощная волна, которая способна поднять любителя приключений над океаном. В 2018 году обновленное издательство планирует выпускать экспериментальные книги с технологией дополненной реальности, рассказал глава "Бомборы" Евгений Капьев.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Александра Николаенко с дебютным романом "Убить Бобрыкина. История одного убийства" стала лауреатом премии "Русский Букер". Именно ее имя назвал на традиционном Литературном обеде сначала председатель жюри писатель Петр Алешковский, а затем секретарь премии Игорь Шайтанов. Сама Александра Николаенко не скрывала радости и признавалась, что она "абсолютный литературный маньяк".

Скажу честно, я роман нового лауреата еще не читала. "Убить Бобрыкина" для меня пока всего лишь название, за которым, как говорят прочитавшие, скрывается ритмическая проза, похожая на "Школу для дураков" Саши Соколова. Во всяком случае, именно с этой вещью сравнил книгу Николаенко издатель Вадим Месяц.

Член жюри "Русского Букера", сам в прошлом лауреат, отличный стилист и прозаик Александр Снегирев признался, что решение жюри не было единогласным. И немного рассказал о Букере этого сезона, сюжете романа-победителя и общих тенденциях в литературе.

Победителя жюри выбирало из шести финалистов. Кроме книги Александры Николаенко на звание лучшего романа претендовали "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Номах. Искры большого пожара" Игоря Малышева, "Заххок" Владимира Медведева, "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова и "Голомяное пламя" Дмитрия Новикова.

Роман "Заххок", который считался одним из двух фаворитов этого сезона, стал лауреатом "Студенческого Букера". Поколение молодых читателей единодушно проголосовало за полифоничную сагу Владимира Медведева, рассказала Александра Гуськова.

Роман Дмитрия Новикова "Голомяное пламя" тоже был отмечен жюри – он получил грант на перевод на английский язык.

Премия "Русский Букер" была основана в 1991 году как аналог престижной британской Букеровской премии по инициативе Британского совета в России. Уже четверть века она присуждается ежегодно за лучший роман года на русском языке. За все время существования "Русского Букера" на премию претендовало около 670 романов. В разные годы лауреатами становились Владимир Маканин, Булат Окуджава, Михаил Шишкин, Людмила Улицкая, Василий Аксенов и другие.

"Русский Букер" славится непредсказуемыми и парадоксальными решениями, которые не всегда вызывают одобрение у литературных экспертов. Например, только ленивый не назвал провалом роман "Цветочный крест" Елены Колядиной. В прошлом году букеровское жюри тоже осудили за выбор романа "Крепость". Впрочем, год на год не приходится. Очевидно, впрочем, одно – роман Саши Николаенко "Убить Бобрыкина" вызвал интерес. И чтобы можно было с уверенностью рассуждать о нем, необходимо книгу прочесть.

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