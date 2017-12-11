"КомпАс". Эксперт: за решение Трампа по Иерусалиму может заплатить Европа

Террористы вряд ли упустят возможность отомстить Западу за признание Иерусалима столицей Израиля. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. До США боевикам сложно дотянуться, а Европа не защищена.

Шестого декабря американский лидер Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. "Израиль – это суверенное государство, которое имеет право определять местонахождение своей столицы", – заявил президент США. Трамп также сообщил, что Госдеп начнет работу по переносу посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Президент России Владимир Путин выразил озабоченность этим решением главы США, против выступил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала шаг Дональда Трампа, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это противоречит международному праву.

© радио Sputnik Преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов

Решение Дональда Трампа – это еще одна причина для боевиков атаковать западную цивилизацию. Однако до Соединенных Штатов террористам будет сложнее добраться, и свой гнев они выместят на тех, кто доступнее. Об этом в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik рассказал преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов.

"Европу будет защитить куда сложнее. По моему мнению, исламистские радикалы из того же самого ИГ (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.) будут дураками, если они эту ситуацию не используют "на благо". К сожалению, они могут этим воспользоваться. Слухи о готовившихся в ЕС терактах в канун Рождества были и раньше, но теперь аккумулировать поддержку сомневающихся горячих голов будет легче. Нам стоит ждать самых радикальных последствий, решительных действий, направленных не только против США, а еще и против всего европейского мира, всей западной цивилизации, против всех граждан, христиан в том числе, по всему миру, которые могут за это решение Трампа ответить".

Григорий Лукьянов считает, что признание Иерусалима – это политически выверенный ход, который может принести Вашингтону и президенту США определенные дивиденды, причем как в краткосрочной перспективе, так и в будущем.

"Для Соединенных Штатов Америки, для Трампа, опять же, как и для террористических организаций – что поразительно – выигрыш наступает прямо сейчас. Он укрепил свой авторитет здесь, сейчас, сегодня. Америка получит выгоду только, вполне возможно, если план Трампа и Кушнера (Джаред Кушнер – старший советник президента США, зять Трампа – прим. ред.) полностью реализуется через некоторое время. Он может растянуться. А вот террористические организации "соберут урожай" сегодня, завтра, когда десятки и сотни молодых людей убедятся в том, что Америка решает вместе с Израилем за них судьбу святого города для мусульман, решают судьбу Ближнего Востока и продолжают политику неоколониализма по отношению к ним. Антиамериканские, антиизраильские настроения усилятся. Пассивность властей арабского мира, лидеров палестинских организаций, которые ограничатся только словами, сыграет против них. Она (пассивность – прим. ред.) лишит их (властей арабского мира – прим. ред.) поддержки населения. И молодые горячие головы пойдут именно к экстремистам".

"КомпАс". Эксперт: за решение Трампа по Иерусалиму может заплатить Европа Your browser does not support HTML5 audio

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