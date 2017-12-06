Интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным, книга прозы Дианы Арбениной "Тильда", страшный и прекрасный роман Хан Ган "Вегетарианка" и другие события ярмарки интеллектуальной литературы в Москве.

"Дневник читателя". Яркие встречи ярмарки non/fiction Your browser does not support HTML5 audio

— Диана Арбенина читает отрывок из книги "Тильда".

— "Вегетарианка" — прекрасный и страшный роман о свободе воли вышел на русском языке.

Участники:

— Оливер Стоун, режиссер, автор книги "Интервью с Владимиром Путиным";

— Диана Арбенина, музыкант, поэт;

— Ли Сан Юн, переводчик романа "Вегетарианка";

— Наталья Кочеткова, литературный критик.

Ведущая: Наталья Ломыкина

________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Ярмарка Non/Fiction — это всегда неожиданные встречи, яркие книги и

удивительные гости, даже если собственно страны почетного гостя на

выставке нет, все равно глаза разбегаются. Программа событий 19-ой

ярмарки оказалась очень насыщенной, поделилась впечатлениями

литературный критик, обозреватель Lenta.ru Наталья Кочеткова.

Одним из первых ярких мероприятий ярмарки стала встреча с

титулованным режиссером Оливером Стоуном. Трехкратный обладатель

Оскара, известный своими яркими документальными высказываниями,

представил свою книгу "Интервью с Владимиром Путиным". В нее вошли

расшифровки интервью, которые Оливер Стоун взял у российского

президента для четырехсерийного фильма-портрета. Надо сказать, это

первый случай, когда Владимир Путин так долго и откровенно общался с

иностранным журналистом. Съемки заняли два года, а общая

продолжительность записанных интервью — 20 с лишним часов. Оливер

Стоун рассказал, как появилась эта идея, и как удалось воплотить ее в

жизнь.

На ярмарке интерес к американскому режиссеру был огромным —

организаторам пришлось перенести встречу в большой концертный зал,

которой публика заполнила почти до отказа. Оливер Стоун подчеркнул, что

ему было очень важно донести точку зрения Путина до западной аудитории,

и добавил, что президент произвел на него впечатление очень сдержанного

человека и прекрасного оратора.

В конце книги Оливер Стоун задает Владимиру Путину один из самых

важных вопросов — о грядущих выборах.

"Я провел параллель с Рузвельтом, который занимал президентский срок

четыре раза, с Кастро, со Сталиным, и задал ему четкий вопрос: какова, на

его взгляд, цена власти? И в какой момент ты осознаешь, что тебя больше не

хотят видеть во власти и не нуждаются в тебе. Это очень важный вопрос,

который требует проведения самооценки, самоанализа".

Ответ режиссёр порекомендовал искать в своей книге.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Одна из самых интересных книг на ярмарке (если говорить о тех, которые

авторы представляли сами) — это первая книга прозы Дианы Арбениной

"Тильда". Личные истории, впервые написанные не рифмой. Не спетые, а

рассказанные. Искренние и пронзительно красивые. В них есть и умершая

любовь, и ушедшие друзья, и травмы прошлого, и полеты во сне и наяву. На

презентации Диана Арбенина рассказала, почему эта книга так важна для

нее, и по просьбе "Дневника читателя" прочла фрагмент из заглавного

рассказа "Тильда".

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Расскажу еще об одной необычной и важной книге ярмарки non/fiction. Это

роман "Вегетарианка" корейской писательницы Хан Ган — лауреата

"Международного Букера — 2016". Совершенно пронзительная, внешне

сдержанная и строгая проза, где кипят нешуточные страсти и поднимаются

очень важные вопросы. "Вегетарианка" — завораживающе красивый,

чувственный и очень страшный роман о свободе, поиске себя,

взаимодействии с другими людьми и недостижимости подлинной близости.

Ритм, образы, энергетика текста, да и сами поступки и "непоступки"

персонажей берут в плен. Саму Хан Ган не случайно называют

импрессионисткой в прозе. Она обладает удивительным умением схватывать

и переносить на бумагу мимолетные образы, ощущения, стремления…

Главную героиню Ёнхе и ее старшую сестру Хан Ган показывает глазами их

мужей. Обе женщины словно бы ничем непримечательны — спокойные,

хорошие хозяйки, терпеливые и приветливые. Удобные жены, которые ведут

спокойную размеренную жизнь и стараются окружить мужей заботой.

Мужчины принимают это как данность, причем обоим по разным причинам

свояченица кажется лучше собственной жены. Однажды Ёнхе начинает

видеть жестокие и кровавые ночные кошмары, и решив, что все дело в

мясной пище, становится жесткой вегетарианкой. Но дело, разумеется, не

только в вегетарианстве — Ёнхе проявила твердую волю, и окружающие

оказались не в состоянии ни принять, ни даже попытаться понять ее. Мир

вокруг Ёнхе рушится, семейные связи оказываются тоньше рисовой бумаги,

а столкновение внутренней ожесточенной страсти и внешней невозмутимости

сводит с ума. Причем так живет не только Ёнхе, все персонажи

"Вегетарианки" так или иначе одержимы собственными демонами, которые

проступают сквозь маску покорности подобно ядовитым экзотическим

цветам, которые появляются в книге даже на обложке.

Надо сказать, что в прошлом году, когда роман Хан Ган с триумфом взял

международного Букера, "Вегетарианка" стала одной из самых

обсуждаемых за всю историю премии книг-лауреатов. Английский перевод

Деборы Смит был отмечен на равных с оригиналом, и говорили даже, что

именно талант переводчика сыграл ключевую роль в истории

международного успеха корейского романа. На русском языке роман Хан

Ган выходит в переводе с корейского. Книгу перевела госпожа Ли Сан Юн, и

должна сказать, что "сверхъестественное сочетание красоты и ужаса" от

этого только усиливается.

Знаете, я читаю очень много книг — 7-10 книг в неделю, и редко случается

так, что роман долго меня не отпускает. Потому что на смену одним

впечатлениям быстро приходят другие. Но "Вегетарианка" — тот случай,

когда книга живет где-то внутри и заставляет возвращаться к ней снова и

снова. Прав был председатель жюри международного Букера Бойд Тонкин,

когда говорил, что "эта лаконичная, изящная и тревожная книга надолго

задержится в умах…и в снах своих читателей".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!