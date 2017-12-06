РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Яркие встречи ярмарки non/fiction

19:3306.12.2017
(обновлено: 19:36 06.12.2017)
0240
Интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным, книга прозы Дианы Арбениной "Тильда", страшный и прекрасный роман Хан Ган "Вегетарианка" и другие события ярмарки интеллектуальной литературы в Москве.

"Дневник читателя". Яркие встречи ярмарки non/fiction
Также в программе: 

— Диана Арбенина читает отрывок из книги "Тильда".
— "Вегетарианка" — прекрасный и страшный роман о свободе воли вышел на русском языке.
Участники:
— Оливер Стоун, режиссер, автор книги "Интервью с Владимиром Путиным";
— Диана Арбенина, музыкант, поэт;
— Ли Сан Юн, переводчик романа "Вегетарианка";
— Наталья Кочеткова, литературный критик.

Ведущая: Наталья Ломыкина
________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
Ярмарка Non/Fiction — это всегда неожиданные встречи, яркие книги и
удивительные гости, даже если собственно страны почетного гостя на
выставке нет, все равно глаза разбегаются. Программа событий 19-ой
ярмарки оказалась очень насыщенной, поделилась впечатлениями
литературный критик, обозреватель Lenta.ru Наталья Кочеткова.

Одним из первых ярких мероприятий ярмарки стала встреча с
титулованным режиссером Оливером Стоуном. Трехкратный обладатель
Оскара, известный своими яркими документальными высказываниями,
представил свою книгу "Интервью с Владимиром Путиным". В нее вошли
расшифровки интервью, которые Оливер Стоун взял у российского
президента для четырехсерийного фильма-портрета. Надо сказать, это
первый случай, когда Владимир Путин так долго и откровенно общался с
иностранным журналистом. Съемки заняли два года, а общая
продолжительность записанных интервью — 20 с лишним часов. Оливер
Стоун рассказал, как появилась эта идея, и как удалось воплотить ее в
жизнь.

На ярмарке интерес к американскому режиссеру был огромным —
организаторам пришлось перенести встречу в большой концертный зал,
которой публика заполнила почти до отказа. Оливер Стоун подчеркнул, что
ему было очень важно донести точку зрения Путина до западной аудитории,
и добавил, что президент произвел на него впечатление очень сдержанного
человека и прекрасного оратора.
В конце книги Оливер Стоун задает Владимиру Путину один из самых
важных вопросов — о грядущих выборах.
"Я провел параллель с Рузвельтом, который занимал президентский срок
четыре раза, с Кастро, со Сталиным, и задал ему четкий вопрос: какова, на
его взгляд, цена власти? И в какой момент ты осознаешь, что тебя больше не
хотят видеть во власти и не нуждаются в тебе. Это очень важный вопрос,
который требует проведения самооценки, самоанализа".
Ответ режиссёр порекомендовал искать в своей книге.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Одна из самых интересных книг на ярмарке (если говорить о тех, которые
авторы представляли сами) — это первая книга прозы Дианы Арбениной
"Тильда". Личные истории, впервые написанные не рифмой. Не спетые, а
рассказанные. Искренние и пронзительно красивые. В них есть и умершая
любовь, и ушедшие друзья, и травмы прошлого, и полеты во сне и наяву. На
презентации Диана Арбенина рассказала, почему эта книга так важна для
нее, и по просьбе "Дневника читателя" прочла фрагмент из заглавного
рассказа "Тильда".

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Расскажу еще об одной необычной и важной книге ярмарки non/fiction. Это
роман "Вегетарианка" корейской писательницы Хан Ган — лауреата
"Международного Букера — 2016". Совершенно пронзительная, внешне
сдержанная и строгая проза, где кипят нешуточные страсти и поднимаются
очень важные вопросы. "Вегетарианка" — завораживающе красивый,
чувственный и очень страшный роман о свободе, поиске себя,
взаимодействии с другими людьми и недостижимости подлинной близости.
Ритм, образы, энергетика текста, да и сами поступки и "непоступки"
персонажей берут в плен. Саму Хан Ган не случайно называют
импрессионисткой в прозе. Она обладает удивительным умением схватывать
и переносить на бумагу мимолетные образы, ощущения, стремления…

Главную героиню Ёнхе и ее старшую сестру Хан Ган показывает глазами их
мужей. Обе женщины словно бы ничем непримечательны — спокойные,
хорошие хозяйки, терпеливые и приветливые. Удобные жены, которые ведут
спокойную размеренную жизнь и стараются окружить мужей заботой.
Мужчины принимают это как данность, причем обоим по разным причинам
свояченица кажется лучше собственной жены. Однажды Ёнхе начинает
видеть жестокие и кровавые ночные кошмары, и решив, что все дело в
мясной пище, становится жесткой вегетарианкой. Но дело, разумеется, не
только в вегетарианстве — Ёнхе проявила твердую волю, и окружающие
оказались не в состоянии ни принять, ни даже попытаться понять ее. Мир
вокруг Ёнхе рушится, семейные связи оказываются тоньше рисовой бумаги,
а столкновение внутренней ожесточенной страсти и внешней невозмутимости
сводит с ума. Причем так живет не только Ёнхе, все персонажи
"Вегетарианки" так или иначе одержимы собственными демонами, которые
проступают сквозь маску покорности подобно ядовитым экзотическим
цветам, которые появляются в книге даже на обложке.

Надо сказать, что в прошлом году, когда роман Хан Ган с триумфом взял
международного Букера, "Вегетарианка" стала одной из самых
обсуждаемых за всю историю премии книг-лауреатов. Английский перевод
Деборы Смит был отмечен на равных с оригиналом, и говорили даже, что
именно талант переводчика сыграл ключевую роль в истории
международного успеха корейского романа. На русском языке роман Хан
Ган выходит в переводе с корейского. Книгу перевела госпожа Ли Сан Юн, и
должна сказать, что "сверхъестественное сочетание красоты и ужаса" от
этого только усиливается.
Знаете, я читаю очень много книг — 7-10 книг в неделю, и редко случается
так, что роман долго меня не отпускает. Потому что на смену одним
впечатлениям быстро приходят другие. Но "Вегетарианка" — тот случай,
когда книга живет где-то внутри и заставляет возвращаться к ней снова и
снова. Прав был председатель жюри международного Букера Бойд Тонкин,
когда говорил, что "эта лаконичная, изящная и тревожная книга надолго
задержится в умах…и в снах своих читателей".

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена