"Дневник читателя". Яркие встречи ярмарки non/fiction

— Диана Арбенина читает отрывок из книги "Тильда".
— "Вегетарианка" — прекрасный и страшный роман о свободе воли вышел на русском языке.
Участники:
— Оливер Стоун, режиссер, автор книги "Интервью с Владимиром Путиным";
— Диана Арбенина, музыкант, поэт;
— Ли Сан Юн, переводчик романа "Вегетарианка";
— Наталья Кочеткова, литературный критик.
Ведущая: Наталья Ломыкина
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
Ярмарка Non/Fiction — это всегда неожиданные встречи, яркие книги и
удивительные гости, даже если собственно страны почетного гостя на
выставке нет, все равно глаза разбегаются. Программа событий 19-ой
ярмарки оказалась очень насыщенной, поделилась впечатлениями
литературный критик, обозреватель Lenta.ru Наталья Кочеткова.
Одним из первых ярких мероприятий ярмарки стала встреча с
титулованным режиссером Оливером Стоуном. Трехкратный обладатель
Оскара, известный своими яркими документальными высказываниями,
представил свою книгу "Интервью с Владимиром Путиным". В нее вошли
расшифровки интервью, которые Оливер Стоун взял у российского
президента для четырехсерийного фильма-портрета. Надо сказать, это
первый случай, когда Владимир Путин так долго и откровенно общался с
иностранным журналистом. Съемки заняли два года, а общая
продолжительность записанных интервью — 20 с лишним часов. Оливер
Стоун рассказал, как появилась эта идея, и как удалось воплотить ее в
жизнь.
На ярмарке интерес к американскому режиссеру был огромным —
организаторам пришлось перенести встречу в большой концертный зал,
которой публика заполнила почти до отказа. Оливер Стоун подчеркнул, что
ему было очень важно донести точку зрения Путина до западной аудитории,
и добавил, что президент произвел на него впечатление очень сдержанного
человека и прекрасного оратора.
В конце книги Оливер Стоун задает Владимиру Путину один из самых
важных вопросов — о грядущих выборах.
"Я провел параллель с Рузвельтом, который занимал президентский срок
четыре раза, с Кастро, со Сталиным, и задал ему четкий вопрос: какова, на
его взгляд, цена власти? И в какой момент ты осознаешь, что тебя больше не
хотят видеть во власти и не нуждаются в тебе. Это очень важный вопрос,
который требует проведения самооценки, самоанализа".
Ответ режиссёр порекомендовал искать в своей книге.
СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Одна из самых интересных книг на ярмарке (если говорить о тех, которые
авторы представляли сами) — это первая книга прозы Дианы Арбениной
"Тильда". Личные истории, впервые написанные не рифмой. Не спетые, а
рассказанные. Искренние и пронзительно красивые. В них есть и умершая
любовь, и ушедшие друзья, и травмы прошлого, и полеты во сне и наяву. На
презентации Диана Арбенина рассказала, почему эта книга так важна для
нее, и по просьбе "Дневника читателя" прочла фрагмент из заглавного
рассказа "Тильда".
КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ
Расскажу еще об одной необычной и важной книге ярмарки non/fiction. Это
роман "Вегетарианка" корейской писательницы Хан Ган — лауреата
"Международного Букера — 2016". Совершенно пронзительная, внешне
сдержанная и строгая проза, где кипят нешуточные страсти и поднимаются
очень важные вопросы. "Вегетарианка" — завораживающе красивый,
чувственный и очень страшный роман о свободе, поиске себя,
взаимодействии с другими людьми и недостижимости подлинной близости.
Ритм, образы, энергетика текста, да и сами поступки и "непоступки"
персонажей берут в плен. Саму Хан Ган не случайно называют
импрессионисткой в прозе. Она обладает удивительным умением схватывать
и переносить на бумагу мимолетные образы, ощущения, стремления…
Главную героиню Ёнхе и ее старшую сестру Хан Ган показывает глазами их
мужей. Обе женщины словно бы ничем непримечательны — спокойные,
хорошие хозяйки, терпеливые и приветливые. Удобные жены, которые ведут
спокойную размеренную жизнь и стараются окружить мужей заботой.
Мужчины принимают это как данность, причем обоим по разным причинам
свояченица кажется лучше собственной жены. Однажды Ёнхе начинает
видеть жестокие и кровавые ночные кошмары, и решив, что все дело в
мясной пище, становится жесткой вегетарианкой. Но дело, разумеется, не
только в вегетарианстве — Ёнхе проявила твердую волю, и окружающие
оказались не в состоянии ни принять, ни даже попытаться понять ее. Мир
вокруг Ёнхе рушится, семейные связи оказываются тоньше рисовой бумаги,
а столкновение внутренней ожесточенной страсти и внешней невозмутимости
сводит с ума. Причем так живет не только Ёнхе, все персонажи
"Вегетарианки" так или иначе одержимы собственными демонами, которые
проступают сквозь маску покорности подобно ядовитым экзотическим
цветам, которые появляются в книге даже на обложке.
Надо сказать, что в прошлом году, когда роман Хан Ган с триумфом взял
международного Букера, "Вегетарианка" стала одной из самых
обсуждаемых за всю историю премии книг-лауреатов. Английский перевод
Деборы Смит был отмечен на равных с оригиналом, и говорили даже, что
именно талант переводчика сыграл ключевую роль в истории
международного успеха корейского романа. На русском языке роман Хан
Ган выходит в переводе с корейского. Книгу перевела госпожа Ли Сан Юн, и
должна сказать, что "сверхъестественное сочетание красоты и ужаса" от
этого только усиливается.
Знаете, я читаю очень много книг — 7-10 книг в неделю, и редко случается
так, что роман долго меня не отпускает. Потому что на смену одним
впечатлениям быстро приходят другие. Но "Вегетарианка" — тот случай,
когда книга живет где-то внутри и заставляет возвращаться к ней снова и
снова. Прав был председатель жюри международного Букера Бойд Тонкин,
когда говорил, что "эта лаконичная, изящная и тревожная книга надолго
задержится в умах…и в снах своих читателей".
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