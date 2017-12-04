"КомпАс". Эксперт: в РФ ипотека для семей с 2 и 3 детьми может быть 3%
13:5604.12.2017
(обновлено: 13:57 04.12.2017)
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Через три-пять лет ставка по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и тремя детьми может снизиться до 3%. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучила член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Антонина Цицулина.
"КомпАс". Эксперт: в РФ ипотека для семей с 2 и 3 детьми может быть 3%
Президент России Владимир Путин 28 ноября огласил список мер "демографической перезагрузки" страны. Первое – семьи смогут получать ежемесячные доплаты за рождение первого ребенка. Второй пункт – это продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Третье – большее количество регионов будут получать субсидии из госбюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Четвертое – жилищный вопрос. Президент предложил ввести льготы по ипотеке для семей, где рождается второй или третий ребенок – ставка выше 6% финансируется государством. Еще одно важное направление – это ликвидация очередей в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. Шестое направление – сделать медицину для детей более доступной и качественной. Кроме того, как напомнила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, к первому июня 2018 года в России планируется утвердить проект "Десятилетие детства".
Если господдержка по ипотечным процентам для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, даст положительные результаты, то государство может расширить эту меру. Об этом рассказала в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Кроме того, льготой можно будет воспользоваться неоднократно.
Член Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина
"Это очень важно – отработать программу поддержки улучшения жилищных условий. Это же здорово, когда молодая семья может взять льготный кредит после рождения второго ребенка. А если родится третий ребенок, то можно будет воспользоваться этой программой еще раз. Это нацелено на то, чтобы стимулировать появление вторых и третьих детей. И все это с компенсацией по количеству процентов. Я надеюсь, что в целом эти преобразования, в том числе в экономической сфере, за три-пять лет, как планируется, приведут к положительным результатам. Не исключаю, что вскоре мы уже будем обсуждать возможность снижения ставки по ипотеке еще ощутимее, например до трех процентов. Очень хочется в это верить".
Еще одна важная и необходимая мера для поддержки и повышения рождаемости в России – это ясли для детей от двух месяцев, считает Антонина Цицулина. Это даст родителям больше возможностей для личного развития и роста.
"Мне очень близка мера, связанная с открытием яслей. Надо сказать, что этот институт как социальное явление потеряли. Нет яслей. А это определенное пространство, функциональное питание, высококвалифицированные специалисты. Это должна быть полноценная предметно-развивающая среда, а не учреждение для передержки ребенка. Это очень большая серьезная мера. К тому же стоит учитывать и необходимость создания специализированных условий для детей, если у них есть проблемы со здоровьем или не да Бог, ребенок с ограниченными возможностями. У родителей должна быть возможность воспользоваться системой государственной поддержки детей до трех лет в любом случае. Это значит, что тогда молодые мамы смогут продолжить учебу, смогут позволить себе работать".
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