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"Дневник читателя". Главные новинки ярмарки non/fiction

13:4027.11.2017
(обновлено: 13:41 27.11.2017)
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Что искать на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, как относится к экранизации "Снеговика" Ю Несбё и где найти вакцину от "лихорадки Ферранте". Об этом в новом выпуске "Дневника читателя".

"Дневник читателя". Главные новинки ярмарки non/fiction
Также в программе: 

–  На премии "Просветитель" назвали книгу столетия.

– Ю Несбё: "Я пишу новый роман про Харри Холе".

Участники:

– Несбё Ю, писатель;

–Головина Елена, заместитель главного редактора издательства "Синдбад";

–Шкурович Леонид, генеральный директор издательской группы "Азбука-Аттикус". 

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С 29 ноября по 3 декабря в Москве пройдет 19-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction – одно из самых ярких и ожидаемых книжных событий года. Non/fiction  проводится в Центральном доме художника уже почти 20 лет, но, как ни странно, до сих пор можно услышать вопросы о том, можно ли найти там художественную литературу. Хочу сразу объяснить, ярмарка non/fiction – это, в первую очередь, ярмарка качественной литературы. Просто хороших книг. И художественных, и научных, и научно-популярных, и детских. Когда организаторы придумывали название, имелось в виду, что хорошая литература в нашей стране не фикция. 

В этом году на non/fiction 20 стран-участниц: от Великобритании и Норвегии до Испании и Швеции. Более 300 крупных издательств и море новых книг. Я обещала помочь сориентироваться в насыщенной программе ярмарки. Поэтому в этом выпуске говорим о книгах для взрослых и встречах с писателями.

***

На прошлой неделе в десятый раз вручили премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.  И, пожалуй, лучшего ориентира по отечественному нон-фикшну не придумать. Лауреатами в номинации "Естественные и точные науки" стали журналисты Дарья Варламова и Антон Зайниев с книгой "С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города". В номинации "Гуманитарные науки" жюри впервые выбрало сразу двух лауреатов. Награда досталась лингвисту Александру Пиперски за книгу "Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского" и коллективу авторов за книгу "Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах". 

Книгой столетия совершенно заслуженно назвали потрясающую книгу "Солнечное вещество" гениального физика-самоучки  Матвея Петровича Бронштейна. Книгу, которую Лев Ландау назвал " незаурядным явлением в области мировой популярной литературы. Матвей Бронштейн, расстрелянный в 32 года за отказ в научной статье назвать Попова единственным изобретателем радио, успел за свою короткую жизнь войти в историю и фундаментальной физики, и научно-художественной литературы. Его приключенческие повести о научных открытиях и изобретениях стали образцом нового литературного жанра. Книга "Солнечное вещество" – три увлекательные повести: о гелии, обнаруженном сначала на Солнце и лишь много лет спустя на Земле, о случайном открытии невидимых рентгеновских лучей и об изобретении радио, без которого не было бы ни телевидения, ни интернета. 

Нон-фикшн новинки, конечно, стоит искать и не только по коду просветителя. 

В издательстве "Азбука-Аттикус" впервые выходит сборник эссе Джулиана Барнса "Открой глаза". Лауреат Букеровской премии, классик современной британской литературы написал пронизанные любовью эссе об искусстве –  Мане, Сезанне, Магритте … И это, конечно, нон-фикшн, но при этом высокая литература.

На стенде "Редакции Елены Шубиной" писатель, документалист и въедливый мемуарист Наталья Громова представит  книгу "Ольга Берггольц: смерти не было и нет", основанную на тайных дневниках поэта.

Еще одна очень важная биография, которую сложно будет читать без слез – это книга "Доктор Лиза Глинка: "Я всегда на стороне слабого": дневники, беседы". Доктор Лиза трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года, сопровождая партию лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии. Ее муж Глеб представит книгу на основе дневников Доктора Лизы. Первая часть – это ее личные записи, а вторая – беседы с журналистами, в которых она много говорит о "Справедливой помощи" и  совсем немного о себе. Доктор Лиза продолжает помогать больным и после смерти – половина суммы от каждой проданной книги пойдет на благотворительность. 

И еще одна очень хорошая, на этот раз художественная книга, сделает вас причастным к добру. Повесть "Дети Ноя" замечательного французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта переиздана в издательстве "Азбука-Аттикус" в рамках благотворительного проекта. Половина средств от продаж каждого экземпляра будет перечислена в благотворительный фонд помощи хосписам "Вера". В программе об акции рассказывает гендиректор ИД "Азбука-Аттикус" Леонид Шкурович.

Интересных встреч и дискуссий на 19-й non/fiction вообще будет много. В день открытия, например, можно будет попасть на встречу с культовым американским режиссером-документалистом Оливером Стоуном, который представит свою книгу "Интервью с Владимиром Путиным".  Книгу Петра Авена "Время Березовского" о человеке, который стал для многих важнейшей фигурой  90-х годов и  воплотил в себе ключевые черты времени, представят Владимир Познер и Андрей Лошак. Среди тех, кто еще лично расскажет о новых книгах на ярмарке, писатель Михаил Гиголашвили, рок-музыкант и поэт Диана Арбенина, известный ученый и полярная путешественница Моника Кристенсен, писатель Владимир Войнович, поэт и писатель Дмитрий Быков, прозаик Марина Степнова и журналисты Михаил Зыгарь, Леонид Парфенов, Тим Скоренко и многие другие.

***

Теперь перейдем к художественным новинкам. Всем, кто успел подхватить "лихорадку Ферранте", сообщаю: вакцина найдена. Четвертая книга неаполитанского цикла – "История о пропавшем ребенке" приедет из типографии прямо на ярмарку non/fiction, гарантирует в эфире замглавного редактора издательства "Синдбад" Елена Головина.

На нон-фикшн приедет фантастический норвежский писатель Ларс Соби Кристенсен, хорошо известный в России благодаря своему роману "Полубрат". Один из самых титулованных норвежских писателей, награжденный всеми мыслимыми наградами, приезжает представить роман "Герман" о взрослении внезапно облысевшего подростка.

Из художественных новинок стоит обратить особое внимание на провокативный и очень-очень тонкий роман Эммы Клайн "Девочки" о взрослении и том неконтролируемом томлении, которое заставляет бабочек лететь на огонь. Еще на стенде издательства "Фантом Пресс" можно будет найти только что переведенный на русский язык роман Амоса Оза "Фима", глубокую сагу Филиппа Майера о смерти американской мечты – "Американская ржавчина" и  удивительный роман Чимаманды Адичи "Половина желтого солнца". Это грандиозная сага о семье на фоне страшной гражданской войны, которую в англоязычном мире упорно называют африканским вариантом "Войны и мира". Адичи – главная величина в современной  африканской литературе, автор трех крупных романов, каждый из которых только подтверждает ее талант.

Если хотите остросюжетной прозы – попробуйте интеллектуальные детективы итальянца Донато Карризи, где преступники хитроумны и жестоки, а следователи – талантливы и харизматичны. В новом романе "Девушка в тумане" история происходит  в маленькой горной деревушке на фоне туманных Альп. Сонный городок, рождественский вечер, туман. От дома, где сияют елочные огни, до празднично украшенной местной церкви, всего триста метров, но юная Анна Лу в церкви так и не появилась…

***

23 ноября в российский прокат вышел  "Снеговик" – экранизация седьмого детектива про Харри Холе  по роману Ю Несбё. Этой осенью мне, наконец, удалось поговорить по телефону с лучшим детективщиком Скандинавии. Ответ на вопрос, почему он согласился на экранизацию, и кто выбрал для киноверсии именно кульминационного "Снеговика", вы можете услышать в этом выпуске программы.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

 

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