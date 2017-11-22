"Визави с миром". Виталий Наумкин о ситуации на Ближнем Востоке

О результатах "арабской весны", перспективах сирийского урегулирования и прогнозе развития событий на Ближнем Востоке в 2018 году в эфире радио Sputnik рассказывает академик РАН Виталий Наумкин.

"Визави с миром". Виталий Наумкин о ситуации на Ближнем Востоке Your browser does not support HTML5 audio

Речь, в частности, пойдет о том, пришла ли пора решать поствоенные вопросы и проблемы Сирии самим сирийцам, о ситуации в Саудовской Аравии, в Ливии, отставке премьер-министра Ливана Саада Харири и ливанском кризисе.

Гость программы "Визави с миром": академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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