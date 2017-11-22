"Мастера". Дмитрий Хворостовский: мне всегда помогали люди

"Мастера". Дмитрий Хворостовский: мне всегда помогали люди

Дмитрий Хворостовский рассказывает об отношении к жизни и оперному искусству, о Мастерах, которые сыграли особую роль в его жизни, а также о самой главной его любви – музыке.

Гость программы "Мастера": народный артист России, лауреат Государственной премии, звезда мировой оперной сцены Дмитрий Хворостовский.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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