В этом выпуске обсуждаем "Территорию познания" – детскую программу ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. Встречи, мероприятия и книги, которые нельзя пропустить.

"Дневник читателя". Готовимся к ярмарке non/fiction Your browser does not support HTML5 audio

– Автор бестселлера "Одиночество в сети" Януш Леон Вишневский приезжает в Москву.

– Маршак награждает. Кому вручили всероссийскую литературную премию в области детской литературы.

Участники:

– Януш Леон Вишневский, писатель;

– Наталья Эйхвальд, куратор детской площадки ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction;

– Дарина Якунина, главный редактор издательства "Поляндрия";

– Екатерина Нечаева, редактор издательства "Clever".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Уже совсем скоро – с 29 ноября по 3 декабря – в Москве пройдет 19-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. Одно из самых ярких и ожидаемых книжных событий года. Огромное количество встреч с писателями, иллюстраторами, переводчиками, масса интересных мероприятий и, конечно, море новых книг. Чтобы помочь вам сориентироваться в насыщенной программе ярмарки, мы сегодня поговорим о детской площадке non/fiction, а в следующем выпуске – о новинках для взрослых и о тех важных встречах, которые нельзя пропустить.

Детскую программу non/fiction, которая традиционно называется "Территория познания", в этом году курирует издательство "КомпасГид", и у меня в гостях в студии куратор детской площадки Наталья Эйхвальд. Наталья постаралась рассказать о самом интересном и о том, что ждет детей и их родителей с 29 ноября по 3 декабря на третьем этаже Центрального дома художника в Москве. Также к нашему разговору присоединились редакторы издательств "Clever" и "Поляндрия", которые рассказали о детских книжных новинках, на которые стоит обратить внимание.

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В Санкт-Петербурге вручили Всероссийскую литературную премию имени Самуила Маршака для детских писателей и поэтов. Уже 13 лет ее вручают в Петербурге в трех номинациях: проза, поэзия и дебют. Лауреатами этого сезона стала Евгения Басова за повесть "Подросток Ашим", московский поэт Петр Синявский за книгу стихов для малышей "Буду директором детского сада" и Кристина Стрельникова из Уфы за книгу "Вот и хорошо!".

Подробности о лауреатах – в этом выпуске.

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Ну и напоследок новость для читателей взрослых. 20 ноября в Москву прилетает Януш Леон Вишневский – знаменитый польский писатель, автор бестселлера "Одиночество в Сети" и целого ряда романов. В течение двух дней пан Вишневский будет встречаться с читателями в крупных книжных магазинах. Он представит новый сборник "Все мои женщины. Пробуждение". Но, думаю, ответит и на вопросы о долгожданном продолжении бестселлера "Одиночество в Сети", который он анонсировал мне в интервью.

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