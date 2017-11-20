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"КомпАс". Политолог о СМИ-иноагентах в РФ: США ждут "охоты на ведьм"

12:4420.11.2017
(обновлено: 12:45 20.11.2017)
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В США могут усилить давление на российские СМИ, ожидая ответных мер РФ на американский закон об иноагентах. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Максим Жаров. Поэтому России нужно действовать аккуратно.

Тринадцатого ноября главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что RT America выполнил требование Минюста США, зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Семнадцатого ноября стало известно, что компания-транслятор радио Sputnik в Штатах также встала на учет. Россия готовит зеркальный ответ на действия американских инстанций: 15 ноября Госдума приняла поправку, по которой СМИ могут признать иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. Таким образом, иностранные СМИ, получившие такой статус, должны будут обозначать свои материалы как продукцию "иноагента" и представлять отчетность о работе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента РФ рассмотрит закон на ближайшем заседании 22 ноября. Если сенаторы утвердят поправки, то они поступят на подпись президенту.

© радио Sputnik
Политолог Максим Жаров
России ни в коем случае не стоит уподобляться США и применять жесткие меры, подчеркнул в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог Максим Жаров. В Штатах только и ждут повода, чтобы устроить российским СМИ невыносимые для работы условия.

"Мы говорим о зеркальном ответе, поэтому главное – не начать охоту на ведьм. А ведь американцы как раз этого сейчас и ждут. Нам нужно очень мягко и осторожно действовать в этом направлении, смотреть за тем, как себя ведут те или иные СМИ, прежде всего американские", – отметил Максим Жаров. 

ОБСЕ выступила с критикой США и России из-за законов о СМИ-иноагентах. Организация призвала Вашингтон и Москву не усугублять ситуацию со свободой слова. Однако в разгар информационной войны есть опасения, что и другие государства начнут "фильтровать" СМИ. Политолог Максим Жаров тем не менее считает, что дело не дойдет до повсеместной практики признания иностранной прессы иноагентами.  

"Надеюсь, что до подобных решений в каждой стране не дойдет. Хотя исключать такое нельзя, потому что ЕС сейчас тоже находится в достаточно "разобранном" состоянии. Все то, что мы сейчас видим – и референдум в Каталонии, и Brexit, и ситуация в Германии, где прошли выборы в Бундестаг, а они до сих пор о коалиции не могут договориться – это все свидетельства глубокого беспокойства в Европе. Дело, конечно же, может пойти по такому варианту, что начнется такое самокопание и ограничение конкуренции. Но я надеюсь, что такого не будет, потому что Европа заинтересована сейчас в том, чтобы развиваться несколько отдельно от США. Поэтому ЕС сейчас пытается симулировать европейскую идентичность", – заключил Максим Жаров.    

"КомпАс". Политолог о СМИ-иноагентах в РФ: США ждут "охоты на ведьм"
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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