Об истории издательства, новых проектах "Сквозь время" и "Проверено временем", высоком уровне авторов сопроводительных статей, а также о том, как идея "стряхнуть пыль" со знаменитых книг, оказалась удачной, в очередном выпуске программы.

"Мастера". Борис Пастернак: мы посмотрели на классику свежим взглядом Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": генеральный директор издательства "Время", журналист Борис Пастернак.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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