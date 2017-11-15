"Визави с миром". Юрий Грымов о "Матильде" и "крае" в российском кино

"Визави с миром". Юрий Грымов о "Матильде" и "крае" в российском кино

Речь в программе, в частности, пойдет о том, можно ли сегодня объективно снимать кино о Великой Октябрьской Социалистической революции, столетие которой отмечается в этом году, о нашумевшем фильме "Матильда" и о том "крае", который возник в российском кинематографе. Юрий Грымов расскажет также о фильме "Три Сестры" и о своих планах на будущее.

Режиссер Юрий Грымов на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве. 24 октября 2017

Режиссер Юрий Грымов на премьере фильма Алексея Учителя "Матильда" в киноцентре "Октябрь" в Москве. 24 октября 2017

программы "Визави с миром": режиссер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Ведущий: Армен Оганесян.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.