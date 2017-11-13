"КомпАс". Эксперт рассказал, как Трампа отправят в отставку

Восьмого ноября 2016 года в США прошли выборы президента, победу на которых одержал миллиардер Дональд Трамп. За год с момента избрания американскому лидеру не удалось выполнить ни одно из предвыборных обещаний: миграционные инициативы блокируются, стена на границе с Мексикой не строится, реформа здравоохранения не нашла поддержки, налоговая реформа буксует. Рейтинг доверия президенту упал до 37%, и это – худший результат за последние 70 лет. Петицию об импичменте Дональда Трампа за три недели подписали около 2 миллионов американцев. Продолжается расследование неких "связей" миллиардера с Россией.
"Они пытаются использовать эту ситуацию для игры пошире. Можно вспомнить историю конца 1940-х – начала 1950-х годов и эру Маккартизма в США. Тогда сенатор Джозеф Рэймонд Маккарти и те, кто был близок к нему, создали истерический информационный шум, в рамках которого они обвиняли известных деятелей, чиновников, научных сотрудников и творческих деятелей в некой симпатии к СССР, в сотрудничестве с Москвой, шпионаже. А почему это происходило и чем наше время похоже на то? Оно ведь очень похоже. Во время Второй мировой войны США, Великобритания и СССР в некоем роде были союзниками, была общая цель разбить Третий рейх и победить противника. И вскоре была холодная война, инициированная Вашингтоном. Истеблишмент хотел с помощью мнимой связи с СССР очистить сторонников сотрудничества с Москвой, тех, кто полагал, что лучше конструктивный диалог, чем война. Они также составляли черные списки, запугивали американцев "русской угрозой". Дошло до того, что даже Чарли Чаплину пришлось эмигрировать из США. А сейчас мы находимся в состоянии новой холодной войны с США. Это не завтра начнется, мы уже в этом состоянии", – сказал Виктор Олевич.
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