"КомпАс". Эксперт рассказал, как Трампа отправят в отставку

Дональд Трамп не отработает срок на посту президента США, его сместят. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил американист Виктор Олевич. Однако пока, по его словам, истеблишменту выгодно такое подвешенное состояние для "игры пошире" в отношении России.

Восьмого ноября 2016 года в США прошли выборы президента, победу на которых одержал миллиардер Дональд Трамп. За год с момента избрания американскому лидеру не удалось выполнить ни одно из предвыборных обещаний: миграционные инициативы блокируются, стена на границе с Мексикой не строится, реформа здравоохранения не нашла поддержки, налоговая реформа буксует. Рейтинг доверия президенту упал до 37%, и это – худший результат за последние 70 лет. Петицию об импичменте Дональда Трампа за три недели подписали около 2 миллионов американцев. Продолжается расследование неких "связей" миллиардера с Россией.

© радио Sputnik Политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич

Есть три варианта, как Дональда Трампа могут отстранить от должности: импичмент, отставка по "собственному желанию" под давлением элит и признание его неспособным выполнять должностные обязанности. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Эксперт считает, что дни президентства Трампа сочтены, однако пока истеблишменту выгодно "подвешенное состояние" для полного разрыва отношений с Россией.

"Они пытаются использовать эту ситуацию для игры пошире. Можно вспомнить историю конца 1940-х – начала 1950-х годов и эру Маккартизма в США. Тогда сенатор Джозеф Рэймонд Маккарти и те, кто был близок к нему, создали истерический информационный шум, в рамках которого они обвиняли известных деятелей, чиновников, научных сотрудников и творческих деятелей в некой симпатии к СССР, в сотрудничестве с Москвой, шпионаже. А почему это происходило и чем наше время похоже на то? Оно ведь очень похоже. Во время Второй мировой войны США, Великобритания и СССР в некоем роде были союзниками, была общая цель разбить Третий рейх и победить противника. И вскоре была холодная война, инициированная Вашингтоном. Истеблишмент хотел с помощью мнимой связи с СССР очистить сторонников сотрудничества с Москвой, тех, кто полагал, что лучше конструктивный диалог, чем война. Они также составляли черные списки, запугивали американцев "русской угрозой". Дошло до того, что даже Чарли Чаплину пришлось эмигрировать из США. А сейчас мы находимся в состоянии новой холодной войны с США. Это не завтра начнется, мы уже в этом состоянии", – сказал Виктор Олевич.

"КомпАс". Эксперт рассказал, как Трампа отправят в отставку Your browser does not support HTML5 audio