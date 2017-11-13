РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"КомпАс". Эксперт рассказал, как Трампа отправят в отставку

16:0613.11.2017
(обновлено: 16:07 13.11.2017)
0190
Дональд Трамп не отработает срок на посту президента США, его сместят. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил американист Виктор Олевич. Однако пока, по его словам, истеблишменту выгодно такое подвешенное состояние для "игры пошире" в отношении России.

Восьмого ноября 2016 года в США прошли выборы президента, победу на которых одержал миллиардер Дональд Трамп. За год с момента избрания американскому лидеру не удалось выполнить ни одно из предвыборных обещаний: миграционные инициативы блокируются, стена на границе с Мексикой не строится, реформа здравоохранения не нашла поддержки, налоговая реформа буксует. Рейтинг доверия президенту упал до 37%, и это – худший результат за последние 70 лет. Петицию об импичменте Дональда Трампа за три недели подписали около 2 миллионов американцев. Продолжается расследование неких "связей" миллиардера с Россией.

© радио Sputnik
Политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич
Есть три варианта, как Дональда Трампа могут отстранить от должности: импичмент, отставка по "собственному желанию" под давлением элит и признание его неспособным выполнять должностные обязанности. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказал политолог, американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Эксперт считает, что дни президентства Трампа сочтены, однако пока истеблишменту выгодно "подвешенное состояние" для полного разрыва отношений с Россией.

"Они пытаются использовать эту ситуацию для игры пошире. Можно вспомнить историю конца 1940-х – начала 1950-х годов и эру Маккартизма в США. Тогда сенатор Джозеф Рэймонд Маккарти и те, кто был близок к нему, создали истерический информационный шум, в рамках которого они обвиняли известных деятелей, чиновников, научных сотрудников и творческих деятелей в некой симпатии к СССР, в сотрудничестве с Москвой, шпионаже. А почему это происходило и чем наше время похоже на то? Оно ведь очень похоже. Во время Второй мировой войны США, Великобритания и СССР в некоем роде были союзниками, была общая цель разбить Третий рейх и победить противника. И вскоре была холодная война, инициированная Вашингтоном. Истеблишмент хотел с помощью мнимой связи с СССР очистить сторонников сотрудничества с Москвой, тех, кто полагал, что лучше конструктивный диалог, чем война. Они также составляли черные списки, запугивали американцев "русской угрозой". Дошло до того, что даже Чарли Чаплину пришлось эмигрировать из США. А сейчас мы находимся в состоянии новой холодной войны с США. Это не завтра начнется, мы уже в этом состоянии", – сказал Виктор Олевич.

"КомпАс". Эксперт рассказал, как Трампа отправят в отставку
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена