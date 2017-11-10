Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про денацификацию Германии.

"Теория заблуждений". Денацификация Германии Your browser does not support HTML5 audio

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram , чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.