Мастер сентиментальной прозы, автор бестселлеров "Послание в бутылке", "Ночи в Роданте", "Спеши любить" рассказал, как писать о настоящих чувствах и чему поучиться у русских классиков, а также вспомнил подлинную историю своего главного романа "Дневник памяти".

"Дневник читателя". Дневник памяти Николаса Спаркса Your browser does not support HTML5 audio

– Обсуждаем короткий список премии "Русский Букер".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В Москву приехал мастер сентиментальной прозы, автор романов о настоящей любви Николас Спаркс. Его книги – "Дневник памяти", "Ночи в Роданте", "Послание в бутылке", "Дорогой Джон" и другие переведены на 50 языков, общий тираж перевалил за 105 миллионов экземпляров. По 11-ти из 18 романов сняли отличные фильмы с голливудскими звездами первой величины, вроде Ричарда Гира и Кевина Костнера. А началось все с романа "Дневник памяти", который Ник написал 20 лет назад. И, как человек, которого тоже тронула, разбередила и, что греха таить, заставила плакать эта история, я не могла упустить возможности поговорить с Николасом Спарксом. И с удовольствием согласилась вести его встречу с читателями в книжном магазине "Читай-город".

В интервью Николас Спаркс рассказал, как писать истории, которые по-настоящему трогают читателя, дал совет, как подобрать слова для самого важного письма в вашей жизни и вспомнил историю, которая легла в основу его дебютного романа "Дневник памяти":

"История создания "Дневника памяти" начинается 22 июля 1989 года. В тот день мы с Кэти поженились. Должен сказать, что моя жена Кэти была очень близка со своими бабушкой и дедушкой с одной стороны (ее вторые бабушка и дедушка умерли, когда была совсем маленькой). С ними прошли все ее детство и юность: домашние ужины, праздники, каникулы, поездки… Они жили в двадцати минутах езды от нас, и я знал, что для Кэти очень важно, чтобы бабушка с дедушкой были на свадьбе. Мы позаботились обо всем: почетные места, много фотографий, свадебный торт. Но накануне свадьбы они позвонили и сказали, что плохо себя чувствуют и не смогут приехать…".

Продолжение этой истории, рассказ Николаса Спаркса о творчестве и секретах писательского успеха – в этом выпуске программы.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Жюри "Русского Букера" предложило шесть книг на звание лучшего русского романа года. Из 19-ти претендентов длинного списка в короткий вошли шесть: "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Номах" Игоря Малышева, "Заххок" Владимира Медведева, "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова, "Убить Бобрыкина" Александры Николаенко и "Голомяное пламя" Дмитрия Новикова.

Члены жюри на пресс-конференции свой выбор прокомментировать отказались. Председатель жюри, лауреат прошлого года Петр Алешковский сослался на пресс-релиз, в котором "все сказано". Хотя сказано там буквально следующее: "Короткий список "Букера" отражает полноту и разнообразие сегодняшней прозы. Финалисты работают в разных романных жанрах. Это авторы, как начинающие, так и уже утвердившиеся в нашей литературе".

Прямо скажем, негусто. Жюри мотивирует отказ от обсуждения тем, что может невольно выдать свои пристрастия. Но, честно говоря, когда слышишь комментарий про разнообразие сегодняшней прозы, хочется спросить, не читали что ли. В других крупных премиях как-то справляются. В общем, поскольку на жюри в этом сезоне рассчитывать не приходится, мы обсудили короткий список "Русского Букера" с критиком, доцентом кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Анной Жучковой.

В этом году член попечительского совета премии продюсер Глеб Фетисов объявил, что с некоторыми авторами, вышедшими в финал "Русского Букера", будет заключен договор на экранизацию. "Пространство отечественного романа вмещает всю российскую жизнь", – пояснил продюсер. Он рассчитывает, что в текстах финалистов "отыщутся ответы на главные российские вопросы: каковы ныне глобальные национальные идеи, насколько совершенен язык новых коммуникаций, ну и, конечно, кто он – герой нашего времени"?

Имя лауреата премии "Русский Букер" будет названо 5 декабря 2017 года, тогда же объявят и названия тех романов, которые экранизируют. Обладатель "Русского Букера" получит полтора миллиона рублей, а все финалисты – по 150 тысяч.

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