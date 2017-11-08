Почему литература – это настоящая магия, а писатели способны "заглядывать за поворот, нарушая физические законы"? Могла ли фигура Ленина возникнуть не только в России? Об этом рассказывает в эфире радио Sputnik автор одной из самых сенсационных книг о Ленине Лев Данилкин.

"Мастера". Лев Данилкин: литература – это способ узнать правду о жизни Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": писатель, литературный критик, журналист, переводчик Лев Данилкин.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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